In occasione del QlikWorld, l’evento annuale rivolto a clienti e partner, Qlik ha annunciato i vincitori dei Global and Regional Partner Award, il riconoscimento che premia la community dei partner di Qlik per gli eccellenti risultati ottenuti in diverse categorie, e dei Global Transformation Award, il riconoscimento assegnato annualmente agli utenti che meglio hanno saputo sfruttare le potenzialità di Qlik per attivare i dati in ottica di maggiore trasformazione e impatto.

Tra i vincitori dei Global Partner Award:

Technology Partner of the Year: Amazon Web Services

Technology Partner Innovation: Databricks

System Integrator Partner of the Year: Accenture

Solution Provider Partner Innovation: Stretch Qonnect

System Integrator Partner Innovation: TCS

Tra i vincitori dei North America Partner Award:

New Partner of the Year: Cloud Creek

Cloud Creek Solution Provider of the Year : Solve100

Solve100 Best Enabled Partner of the Year : Pomerol Partners

Pomerol Partners System Integrator Partner of the Year : Cognizant

Cognizant OEM Partner of the Year: Modernizing Medicine

Tra i vincitori degli EMEA Partner Award:

Tra i vincitori degli Asia Pacific Partner Award:

Master Reseller of the Year:K. Ashisuto

New Partner of the Year: Sibernetik

Solution Provider of the Year:GainInsights

System Integrator Partner of the Year: NTT DATA

Authorized Reseller of the Year:R-Systems

Tra i vincitori dei Latin America Partner Award:

Master Reseller of the Year:Inteligencia de Negocios

New Partner of the Year: GHT Imaging Systems

Solution Provider of the Year: Prediqt

Authorized Reseller of the Year: iMaps

I vincitori del Qlik Global Transformation Award 2021 sono invece: