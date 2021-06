Red Hat, principale fornitore di soluzioni open source al mondo, lancia Leading with Containers, un’iniziativa pensata per aiutare i Red Hat Business Partner dell’area EMEA a sfruttare il potenziale del crescente mercato delle piattaforme container. L’iniziativa supporta e rafforza l’impegno di selezionati Red Hat Business Partner verso il successo di OpenShift, principale piattaforma Kubernetes enterprise del mercato.

Secondo The 2021 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report, nei prossimi 12 mesi, in EMEA, l’utilizzo dei container dovrebbe aumentare del 74%, con un numero sempre maggiore di aziende che costruiscono le loro strategie di cloud ibrido sulla base di tecnologie container.

Il leader dell’open source ha lanciato l’iniziativa Leading with Containers in EMEA per aiutare i suoi Business Partner a sfruttare al meglio questa crescita e affermarsi come leader tecnologici e consulenti di fiducia per i loro clienti. Leading with Containers include due componenti: un percorso di specializzazione per i partner, intitolato “Red Hat Container Platform Specialist”, e un programma Sales Accelerator, che rivolgendosi ai partner già inseriti nel programma Container Platform Specialist offre benefici addizionali a coloro che soddisfano ulteriori requisiti e vogliono accelerare ulteriormente il loro impegno verso OpenShift perseguendo un piano di business specifico. Aderendo all’iniziativa Leading with Containers, i partner possono beneficiare di:

Acquisizione dello status di leader nel mercato dei container attraverso un nuovo badge di specializzazione per i partner

Offerte abilitanti complete per incrementare le competenze sulla piattaforma container

Contenuti di marketing e strumenti di vendita dedicati per rivolgersi ai clienti

Meccanismi di supporto per accompagnare i partner nell’intero ciclo di vendita, compreso un supporto consulenziale per promuovere l’adozione dei container

Nuovi incentivi per aumentare la redditività dei partner sotto forma di condizioni di acquisto esclusive e fondi di investimento

Sono sempre più numerosi nell’area EMEA, i partner che hanno ottenuto lo status di Red Hat Container Platform Specialist completando il loro percorso di formazione su competenze commerciali, tecnologiche e di erogazione, in tema di infrastruttura cloud ibrida e sviluppo cloud native.

Il colosso dell’open source ha anche recentemente aggiornato il suo partner program per i solution provider nell’area EMEA, introducendo un insieme semplificato di regole e una maggiore flessibilità di scelta tra le numerose certificazioni middleware per i partner che desiderano ottenere lo status di Red Hat Advanced Business Partner o Red Hat Premier Business Partner. Inoltre, anche le sottoscrizioni per sviluppatori sono disponibili in tutte le specializzazioni dei partner, a un prezzo scontato.

“Osservando l’enorme potenziale di crescita del mercato dei container, sono molto orgogliosa di avere una rete così ampia di Red Hat Advanced e Premier Business Partner altamente qualificati e dedicati”, dichiara Petra Heinrich, vice president, Partners & Alliances EMEA di Red Hat. “Con questa iniziativa, intendiamo aiutare ulteriormente i nostri partner a diventare consulenti di fiducia ed esperti di tecnologia che possano aiutare i clienti ad avere successo all’interno del loro percorso nel cloud ibrido”.