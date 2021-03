Insieme ai riconoscimenti raggiunti grazie al valore generato per le aziende italiane, SAP ha annunciato diverse novità per il canale, dalla riduzione dei canoni di abbonamento per gli ambienti di test e demo al SAP Learning Hub per ampliare i programmi di certificazione e formazione per le soluzioni cloud

Si sono svolti anche quest’anno i SAP Partner Excellence Award, i premi che SAP Italia attribuisce ai suoi partner per l’eccellenza raggiunta in termini di performance, innovazione, qualità dei servizi e abilità nell’accompagnare i clienti nel loro percorso di digital transformation. Con questi premi SAP ha voluto riconoscere le elevate capacità di reazione e competenze dei suoi partner nell’aiutare le imprese italiane a ripartire velocemente e in modo agile, anche durante i diversi periodi di lockdown, sfruttando la potenza del digitale e del cloud.

Novità per il canale di SAP

Nel corso della cerimonia di premiazione, SAP Italia ha annunciato nuovi servizi per il canale a supporto della formazione e della crescita di tutta la filiera ICT. Una conferma del costante impegno dell’azienda per sostenere la competitività e l’unicità del proprio ecosistema di partner, che contribuisce in modo significativo al suo successo.

Tra le numerose novità già rese disponibili per i partner, SAP propone nuovi canoni di abbonamento notevolmente ridotti per le licenze dell’ambiente di test e demo. Queste nuove offerte, in particolare gli ambienti di test e demo per le soluzioni cloud, sono progettate per continuare ad abbassare le barriere per partner e clienti per migrare al cloud e supportare il loro percorso per diventare imprese intelligenti e agili.

Sempre a inizio anno SAP ha lanciato SAP Learning Hub, edizione partner, e ha ampliato i suoi programmi di formazione e certificazione per le soluzioni cloud. Questa nuova offerta, disponibile esclusivamente per i membri del programma SAP PartnerEdge, include l’accesso a contenuti di abilitazione digitale su misura per i partner SAP. Fornisce inoltre accesso a sistemi di formazione dal vivo e opportunità per sostenere esami utili alla preparazione per ottenere i badge digitali SAP Global Certification.

Infine, in seguito al lancio dell’offerta Rise with SAP di fine gennaio, sono stati identificati nuovi piani di formazione sia a livello globale che locale e precise attività di go-to-market. L’apprendimento è un potente abilitatore per la trasformazione digitale, SAP vuole così garantire che i suoi partner abbiano le competenze e le certificazioni necessarie per poter proporre sul mercato anche l’ultima innovativa offerta.

“Se il 2020 è stato l’anno della resilienza, il 2021 sarà l’anno della perseveranza. Insieme ai nostri partner dobbiamo continuare a sostenere e aiutare le aziende italiane a consolidare gli importanti cambiamenti che questa situazione critica ha determinato: la trasformazione digitale dell’Italia passa attraverso la digitalizzazione delle Piccole e Medie Imprese e questa non può avvenire senza il supporto di un ecosistema qualificato di partner”, ha dichiarato Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale, SAP Italia e Grecia. “Siamo impegnati ad aiutare i nostri partner ad accedere facilmente agli strumenti di cui hanno bisogno per aiutare i clienti a passare al cloud, far progredire la digitalizzazione ed essere sempre più efficienti e produttivi anche negli ambienti di lavoro remoti”.

I riconoscimenti per il 2021

I SAP Partner Excellence Awards 2021 hanno visto premiati i seguenti partner:

Categoria SAP Business One e SAP Business ByDesign

Cloud – Per la leadership nella business transformation verso il Cloud: S

– Per la leadership nella business transformation verso il Cloud: Fastest Growth – Per la crescita più significativa anno su anno nel segmento della media impresa: MTF

– Per la crescita più significativa anno su anno nel segmento della media impresa: Market Expansion – Per il significativo contribuito nell’applicare il modello LACE (land, adopt, consume, expand) aprendo rapporti di business con nuovi clienti: Sys-Dat

– Per il significativo contribuito nell’applicare il modello LACE (land, adopt, consume, expand) aprendo rapporti di business con nuovi clienti: Best Performer Partner of 2020 – Per aver interpretato al meglio la strategia SAP e per il valore dei risultati conseguiti nell’anno 2020: VAR ONE

Categoria SAP S/4HANA e Line of Business

Cloud – Per la leadership nella business transformation verso il cloud: Altea UP

– Per la leadership nella business transformation verso il cloud: Fastest Growth – Per la crescita più significativa anno su anno nel segmento della media impresa: BGP Management Consulting

– Per la crescita più significativa anno su anno nel segmento della media impresa: Market Expansion – Per il significativo contribuito nell’applicare il modello LACE (land, adopt, consume, expand) aprendo rapporti di business con nuovi clienti: Derga Consulting

– Per il significativo contribuito nell’applicare il modello LACE (land, adopt, consume, expand) aprendo rapporti di business con nuovi clienti: Best Performer Partner of 2020 – Per aver interpretato al meglio la strategia SAP

e per il valore dei risultati conseguiti nell’anno 2020: Altea UP

“Ci congratuliamo con tutti i vincitori di quest’anno. I partner sono essenziali per il nostro successo e i SAP Partner Excellence Award sono una testimonianza dello straordinario lavoro e valore che offrono. Insieme, aiutiamo i clienti a adottare facilmente l’innovazione, ottenere risultati in tempi rapidi, crescere in modo sostenibile e gestire al meglio il business”, ha commentato al termine delle premiazioni Adriano Ceccherini. “Possiamo parlare di successo condiviso quando riusciamo a indirizzare le esigenze di un cliente end-to-end, dall’ERP alle diverse necessità di business, e quando riduciamo il time to value dei clienti grazie alle nostre soluzioni”.