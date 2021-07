Grazie a Sapi, gruppo industriale da sempre impegnato nell’attuazione di pratiche sostenibili e favorevoli all’economia circolare, si afferma in Italia una nuova professione: il produttore di cartucce rigenerate e rigeneratore di stampanti usate.

Sono circa 40 i professionisti che lavorano a San Vittore Olona, in provincia di Milano, presso l’headquarter dell’azienda, leader nella rigenerazione di cartucce toner e nel ricondizionamento di stampanti e fotocopiatrici. Uomini e donne, alcuni dei quali sono stati assunti molto giovani e oggi sono cresciuti insieme alla società, facendo carriera all’interno dell’azienda, diventando esperti in questo settore e acquisendo conoscenze che in pochi possiedono al mondo. Altri ancora hanno lavorato in azienda per una vita, arrivando anche alla pensione proprio durante il periodo di lavoro in Sapi. Una scelta fortemente voluta dall’azienda, attenta a favorire l’inclusività sociale.

Il lavoro dei produttori di cartucce rigenerate Sapi è un’attività svolta in team, che richiede spirito di squadra oltre alla buona manualità necessaria per riparare e dare nuova vita al prodotto. Si tratta di una professione che rappresenta una sorta di ritorno al passato, quando ciò che si rompeva veniva riparato manualmente. E si tratta anche di una figura sempre più richiesta nell’ambito della sostenibilità, poiché utile a contribuire alla riduzione dei rifiuti e a rispettare l’ambiente: in termini ambientali, infatti, un altro dei benefici di questa nuova professione è quello di essere svolto in loco.

“Il valore più importante di un’azienda sono le persone e i nostri collaboratori svolgono ogni giorno il loro lavoro alla ricerca di miglioramenti. Essere un “riparatore” è molto importante nel mondo di oggi perché consente di essere veramente sostenibili. Siamo fieri e soddisfatti di aver contribuito a sviluppare questa professionalità”, afferma Franco Ferreri, Amministratore Delegato Sapi.