Fujitsu ha stanziato un investimento di 3 milioni di euro a favore dell’iniziativa SELECT Partner Program, per consentire ai partner di canale di servire ancora meglio i clienti alle prese con la complessità della digitalizzazione. Novità significative apportate al programma comprendono nuovi tool intuitivi, l’introduzione di una scontistica più alta e un più ampio accesso dei partner alle capacità di trasformazione offerte da Fujitsu.

Gli stravolgimenti che la pandemia sta provocando nel mondo del business hanno accelerato molti trend di digitalizzazione, il che ha portato a nuove, interessanti opportunità per il canale IT. I responsabili business, che riconoscono sempre più spesso l’efficacia della collaborazione, si stanno rivolgendo a partner affidabili per tenere il passo con le nuove esigenze trasformando le loro infrastrutture IT.

In Italia, il partner di riferimento di Fujitsu è FINIX Technology Solutions, che commercializza in esclusica nel nostro Paese tutti i prodotti e le soluzioni dell’offerta Fujitsu.

Gli investimenti di Fujitsu a favore del canale si concentrano su quattro pilastri abilitanti.

La nuova evoluzione dell’iniziativa SELECT Partner Program consente ai partner di supportare al meglio l’evoluzione delle necessità dei loro clienti, razionalizzando inoltre i processi per la collaborazione tra i partner di canale Fujitsu.

Fujitsu, con il suo investimento al SELECT Partner Program, si sta concentrando su quattro aree strategiche, focalizzate sulle soluzioni alle problematiche più fortemente sentite dai clienti finali. Orientati alla concretizzazione di risultati di business, questi quattro pilastri sono:

Soluzioni per la Data Driven Transformation, imperniate sull’assistere i clienti a conservare, consultare e monetizzare molteplici fonti di dati, anche attraverso le organizzazioni più complesse; Soluzioni Fujitsu Hybrid Cloud, che assicurano l’allocazione dei vari workload sui cloud maggiormente appropriate, promuovendo così l’efficienza e l’impulso del cloud stesso; Il portafoglio Fujitsu per la Workplace Transformation, progettato per massimizzare l’efficienza del modo di lavorare della “nuova normalità”; Infrastrutture per ambienti SAP, che trasformano le operazioni di data center per la intelligent enterprise.

Fernanda Catarino, Head of Channel, Alliances and Ecosystems di Fujitsu, ha dichiarato: “Nessuna persona e nessun settore ha potuto rimanere immutato, senza subire le conseguenze della pandemia globale. Sconvolgimenti diffusi e di ampia portata hanno generato però almeno una tendenza positiva per i nostri partner: le aziende stanno accelerando la loro trasformazione digitale per assicurarsi l’agilità necessaria per poter affrontare qualsiasi cosa il futuro abbia in serbo. Stiamo potenziando e investendo nel SELECT Partner Program per aiutare i nostri partner a sfruttare più facilmente questa opportunità e per far diventare la collaborazione con noi più semplice e produttiva che mai. L’iniziativa rende più accessibile l’intero portafoglio delle nostre soluzioni e si focalizza sulla capacità dei partner di mettere a punto le competenze necessarie per fornire elementi di trasformazione – dal potenziamento del know-how tecnologico, all’acquisizione di capacità commerciali consulenziali. Indipendentemente dal fatto che le loro vendite si perfezionino direttamente, piuttosto che in maniera collaborativa attraverso l’ecosistema dei partner, li stiamo preparando affinché abbiano successo”.

Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX Technology Solutions, che commercializza in Italia in esclusiva l’offerta Fujitsu, ha aggiunto: “In Italia abbiamo lavorato in modo fattivo per portare le innovazioni del SELECT Partner Program, in modo da far crescere i partner non tanto in chiave numerica ma in competenza e capacità di innovazione. L’obiettivo è rimodulare il canale indiretto, cercando sempre di massimizzare il valore aggiunto che i partner possono portare. Il canale in definitiva si sta evolvendo esattamente come stiamo facendo noi di FINIX”.

Il portafoglio SELECT Partner Program così rinnovato sarà supportato da nuovi contenuti formativi – messi a disposizione da Fujitsu Academy –, come per esempio corsi che insegnano ai partner ad affrontare le più importanti sfide di business dei loro clienti. I partner SELECT che registreranno i risultati migliori con questi pilastri del portafoglio Fujitsu avranno l’opportunità di ottenere la qualifica di Fujitsu Champion, una nuova categoria che accoglie qualunque tipo di partner (compresi ISV e consulenti) che dimostri più capacità, esperienza e proposte nelle principali aree tecnologiche. Questi Champion aiuteranno a catalizzare la creazione di nuovo valore all’interno del Fujitsu Partner Ecosystem.

Fujitsu ha inoltre rivisto la struttura della scontistica del SELECT Partner Program per i livelli SELECT Experts e Circle. I partner che si specializzano in aspetti tecnologici chiave, per esempio progetti di digitalizzazione che si avvalgono di proposte Integrated Systems e SAP, riceveranno ulteriori sconti.

Fujitsu sta inoltre investendo nell’infrastruttura del SELECT Partner Program allo scopo di razionalizzare l’accesso dei partner alle risorse e ai benefit dell’iniziativa. Le novità riguardano tool che facilitano la generazione della domanda e la pianificazione collaborativa del business. I partner hanno anche a disposizione un nuovo cruscotto Partner Dashboard, progettato per fare in modo che tutte le interazioni con Fujitsu risultino trasparenti e prevedibili – e che i partner possano facilmente verificare le metriche chiave come lo stato dei differenti flussi di ricavi.

I partner Fujitsu continueranno a poter approfittare della partecipazione a un più ampio ecosistema che li assiste nella realizzazione di soluzioni per i loro clienti. Il mercato esprime requisiti sempre più complessi che richiedono soluzioni tecnologiche che abbracciano prodotti e servizi differenti forniti da una varietà di vendor – e che richiedono la collaborazione tra esperti nei differenti campi. Fujitsu, con il SELECT Partner Program, sta aiutando il proprio canale ad approcciare questa opportunità integrando i partner all’interno di un ecosistema nel quale è possibile collaborare efficacemente per cogliere le possibilità emergenti offerte dal mercato e creare valore di business.