La collaborazione con Arrow rappresenta per SGBox un’occasione importante per affermare ulteriormente l’elevata qualità della propria soluzione SIEM nel settore della cybersecurity. Si parte dal mercato italiano.

SGBox, azienda specializzata nello sviluppo di strumenti SIEM (Security Information and Event Management), ha ufficializzato un accordo di distribuzione con Arrow Electronics, società fornitrice di soluzioni tecnologiche a livello globale.

Arrow è un fornitore di tecnologia globale di oltre 180.000 Original Equipment Manufacturer (OEM), di contract manufacturer e di società commerciali, attraverso una rete composta da oltre 300 sedi e 19.600 dipendenti.

Essere presente nel portfolio del VAD, rappresenta per SGBox un canale fondamentale per aumentare la visibilità della propria soluzione integrata modulare, scalabile, che unisce moduli di Vulnerability Detection, Log Management, Log Correlation, System Monitoring, Network Vulnerability Scanner, User Behaviour Analitycs, Endpoint Threat Detection e Threat Intelligence Feed.

“Negli anni, attraverso il continuo sviluppo della nostra piattaforma SIEM, abbiamo rivoluzionato l’approccio alla cybersecurity e alla compliance (GDPR, SAMA, ISO27001, PCI-DSS). Permettiamo ai responsabili IT di condurre un’analisi in tempo reale dei log acquisiti e di ottenere tutte le informazioni necessarie a consentire un controllo completo dell’infrastruttura IT aziendale, attivando processi efficaci di protezione in caso di attacco o minacce informatiche”, dichiara Massimo Turchetto, CEO e founder of SGBox. “Affidarci ad una realtà come Arrow, con una pluriennale esperienza nel mondo cyber security, è per noi motivo di orgoglio e ci aiuterà a raggiungere un’ampia fascia di mercato, quello delle PMI, ancora poco inclini all’adozione di sistemi di sicurezza avanzati.”