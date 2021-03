TeamSystem Communication offre ai rivenditori la possibilità d’intraprendere un percorso di crescita attraverso una serie di Webinar multidisciplinari volti a fornire tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per cogliere le interessanti opportunità che riserva il mercato in un momento di importanti cambiamenti come quello che stiamo vivendo.

TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software , ha dato il via al Programma Partner 2021, un nuovo progetto con cui TeamSystem ha deciso di mettere a disposizione, attraverso una serie di Webinar, le proprie competenze per permettere alla propria rete commerciale di crescere e raggiungere obiettivi più ambiziosi. , società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed ha dato il via al, un nuovo progetto con cui TeamSystem ha deciso di mettere a disposizione, attraverso una serie di Webinar, le proprie competenze per permettere alla propria rete commerciale di crescere e raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Già da tempo TeamSystem Communication aveva creato per il proprio canale un ricco calendario di moduli formativi che abbracciavano, oltre al classico pre e postvendita, le strategie di marketing, le tecniche di posizionamento, gli strumenti di monitoraggio del business, nonché tutto ciò che riguarda i miglioramenti organizzativi utili per operare con successo su mercati ogni giorno più competitivi.

Alla luce dei riscontri positivi ricevuti dai propri partner, TeamSystem ha deciso di continuare sulla strada già intrapresa, arricchendo ulteriormente il calendario Webinar

con una serie di moduli volti a fornire ai propri partner tutti gli strumenti necessari, non solo per proporre VOIspeed nel migliore dei modi, ma anche per crescere a 360 gradi.

“Il desiderio di installare con i nostri partner una collaborazione che vada oltre il classico rapporto fornitore-cliente ci ha sempre distinto e non passa giorno che la validità di questo modello ci venga riconosciuta con sinceri apprezzamenti o con brillanti risultati in termini di vendite”, ha affermato Antonio Pucci, Responsabile Canale Indiretto di TeamSystem Communication, che ha proseguito: “Per questa ragione, quando abbiamo iniziato a ragionare sul Programma Partner 2021, abbiamo deciso proseguire sullo stesso percorso e mettere in programma una serie di moduli formativi che andranno a toccare temi di grande attualità, come le inside sales, gli strumenti e le tecnologie di preparazione alla vendita, i processi di delivery e la customer centricity”.

Ulteriore possibilità messa a disposizione dei partner di TeamSystem Communication è poi quella di poter accedere all’archivio di tutti i Webinar già effettuati per poterli rivedere con i propri collaboratori ed utilizzarli per ulteriori sessioni di formazione interna o come fonte d’ispirazione.