Esprinet distribuirà la proposta di sicurezza di Keyless, azienda di cybersecurity all’avanguardia per le soluzioni di autentificazione “privacy-first” e di gestione dell’identità per le aziende. V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo, è il primo ad essere scelto da Keyless e si occuperà di offrire ai propri clienti rivenditori l’intera gamma del brand.

Secondo l’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity, le sofisticate truffe di ingegneria sociale rappresentano più dell’84% degli attacchi informatici – ribadendo la necessità per le aziende di adottare soluzioni che possano eliminare definitivamente le minacce causate dall’errore umano.

Keyless è una società di sicurezza informatica che apre la strada a soluzioni di autenticazione biometrica che preservano la privacy e che eliminano la necessità di archiviare e gestire informazioni sensibili. I suoi software sostituiscono i metodi di autenticazione deboli, come nomi utente e password, con il riconoscimento facciale all’avanguardia e la tecnologia di identificazione del dispositivo. La tecnologia di

miglioramento della privacy dell’azienda assicura che i dati biometrici e le informazioni personali identificabili (PII) non siano mai a rischio.

V-Valley, distributore di riferimento in ambito Security, supporterà Keyless nella creazione di un network di partner che promuovano l’adozione da parte delle aziende dei prodotti di autenticazione del brand..

V-Valley mette quindi a disposizione di Keyless la sua competenza commerciale e tecnica per la ricerca, la profilazione e la formazione di nuovi reseller, oltre a un team di professionisti marketing, sales e pre-sales, risorse per la formazione del canale e un marketplace dedicato ricco di tecnologie complementari.

“Le aziende si trovano a dover gestire un aumento delle minacce causate dall’errore umano e dalla scarsa formazione sulla cybersecurity. La partnership con Keyless ci permetterà di integrare la nostra offerta con soluzioni innovative di autenticazione biometrica; supporteremo i nostri clienti rivenditori con servizi di formazione specialistica, di prevendita e di generazione di nuove e strategiche opportunità di business”, ha commentato Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia.

“Siamo entusiasti di collaborare con Esprinet che ci supporterà nella diffusione delle nostre soluzioni di autenticazione per aziende ed utenti privati. Grazie alla sua leadership nel Sud-Europa, Esprinet ci aiuterà a penetrare in questo mercato, in particolare in Italia, dove stiamo vedendo una crescente domanda di soluzioni che possano aiutare le organizzazioni ad accelerare la loro transizione verso ambienti digitali sicuri, rispondendo anche alle richieste dei clienti di praticità ed usabilità”, ha aggiunto Andrea Carmignani, Co-founder e Chief Executive Officer di Keyless.