Wandera entra nell’offering di CleverMobile, la BU di Computer Gross dedicata alle soluzioni di End Point Security ed Enterprise Mobility

Computer Gross, specialista nella distribuzione a valore da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha siglato un accordo di distribuzione con Wandera, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud unificate.

Wandera entra così a far parte dell’offerta di CleverMobile, la Business Unit di Computer Gross dedicata alle soluzioni di End Point Security ed Enterprise Mobility.

L’esponenziale incremento dell’utilizzo dei dispositivi mobili ha contribuito a creare terreno fertile per gli hacker che intendono acquisire informazioni aziendali e private. Allo stesso tempo l’escalation di app e contenuti video, in aggiunta al maggiore utilizzo di reti veloci, stanno producendo un aumento del traffico molto importante e purtroppo incontrollato. Diventa davvero difficile proteggere, prevedere o controllare i dati mobili.

Wandera: visibilità, controllo e sicurezza sul traffico dati sui device mobili

Wandera, già utilizzato da centinaia di realtà italiane, è in grado di aiutare le aziende a prevenire le minacce, applicare le policy fornendo piena visibilità, controllo e sicurezza sul traffico dati sui dispositivi mobili.

Secure Mobile Gateway di Wandera, riconosciuta da Gartner Cool Vendor nell’Enterprise Mobility, è il primo servizio al mondo dedicato al mobile IT, che consente ad aziende di qualsiasi dimensione di ottenere sicurezza, visibilità, ottimizzazione e risparmio sul traffico dati. Inoltre, attraverso Wandera Private Access, le aziende possono ora disporre in pochi minuti di una soluzione di accesso remoto “Zero Trust multi OS” verso le proprie applicazioni interne e in SaaS, senza necessità di hardware, certificati e analisi di dimensionamento.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stijn Paumen, VP of Business Development, Wandera: «Siamo onorati e non vediamo l’ora di lavorare con Computer Gross. Questa partnership ci permetterà di avvicinarci a tante aziende italiane che proprio adesso si trovano ad affrontare le sfide imposte dal mondo post-pandemia, proponendo loro le nostre innovative soluzioni di sicurezzae di accesso da remoto».

Per Antonio Tonani, Business Unit Manager CleverMobile, Computer Gross: «“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Wandera, player leader in questo settore. L’accordo riveste per noi un ruolo strategico e fondamentale per il processo di sviluppo e potenziamento dell’offerta di soluzioni di nuova generazione nell’ambito End Point Security ed Enterprise Mobility».

Infine, secondo Gianluca Guasti, Value Business e Marketing Director, Computer Gross: «Il nostro impegno sarà quello di trasferire all’ecosistema dei Partner le competenze avanzate, che sono da sempre alla base della nostra strategia ed accompagnarli attraverso un percorso di successo con le soluzioni altamente innovative e competitive di Wandera».