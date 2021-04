Poly ha raggiunto la soglia dei 30 milioni di telefoni IP venduti, marcando così un record frutto degli oltre vent’anni di esperienza nella creazione di dispositivi telefonici vocali dal design accattivante e pronti per il futuro, che utilizzano tutti coloro che cercano qualità audio e strumenti di comunicazioni di livello professionale.

Questo eccellente risultato arriva in un momento di cambiamento del mercato, quando le imprese stanno passando dai sistemi telefonici fissi a quelli sulla nube, e una pandemia globale ha accelerato esponenzialmente l’adozione e l’uso di servizi basati sul cloud. Le soluzioni di telefonia vocale di Poly continuano ad aiutare i clienti e i fornitori di servizi IT ad adattarsi ai diversi modi di lavorare e ai nuovi spazi, con una linea completa di telefoni IP da scrivania, telefoni cordless, vivavoce USB, conference phone, adattatori per telefoni analogici (ATA) e soluzioni audio installate.

Le soluzioni di telefonia vocale di Poly offrono alcune delle principali innovazioni tecnologiche per garantire un audio perfetto, come l’integrazione di più microfoni intelligenti, la qualità della voce HD e le tecnologie Acoustic Fence e NoiseBlock AI. Inoltre, Poly ha presentato recentemente il suo telefono Poly Rove IP DECT, il primo e unico telefono che integra la tecnologia Microban, progettata per proteggere il prodotto dai microbi e garantire maggiore sicurezza a coloro che lavorano in spazi collaborativi e di alto transito di persone.

La gamma di telefoni Poly si è evoluta costantemente nel tempo, così come il modo in cui i dipendenti comunicano sul posto di lavoro. Tutto è iniziato con il primo telefono per conferenze SoundStation di Polycom, che è esposto al Museo Nazionale di Storia Americana della Smithsonian Institution, per arrivare all’emblematica gamma CCX di Poly, che è il primo telefono aziendale multimediale del suo genere ad essere commercializzato con o senza un ricevitore portatile, dando la possibilità di usare le cuffie o il vivavoce.

“La tecnologia è cambiata drasticamente nel tempo, ma la necessità di sistemi telefonici di alta qualità e la capacità di connettersi è rimasta invariata“, spiega John Lamarque, vicepresidente e direttore generale dell’unità commerciale Voice Collaboration and Professional Headset di Poly. E aggiunge: “L’obiettivo di Poly è quello di dotare qualsiasi spazio di lavoro di tecnologia audio professionale e telefoni di alta qualità per soddisfare le esigenze dei dipendenti, ovunque lavorino, in modo che possano concentrarsi sulle attività più importanti”.

Le soluzioni di telefonia vocale di Poly offrono flessibilità ai leader IT e alle aziende. Poly lavora con più di 60 piattaforme e fornitori di servizi, tra cui RingCentral, GoTo by LogMeIn, Vonage, Nextiva, Microsoft Teams e 8×8 per dare ai leader aziendali e IT la libertà di scegliere liberamente il loro partner. Le soluzioni di gestione di Poly rendono le implementazioni più facili e aiutano a risolvere i problemi da remoto, attraverso il cloud.

Poly è un fornitore di fiducia con una lunga traiettoria nell’ambito delle soluzioni di telefonia versatili che offre prodotti e servizi a una vasta gamma di clienti, incluse le aziende Fortune 500 e le organizzazioni non-profit. Ora più che mai, mentre le imprese cercano di affrontare le sfide del lavoro ibrido, Poly è all’avanguardia nell’ambito delle soluzioni telefoniche vocali professionali e di ultima generazione. Infatti, gli ultimi telefoni di Poly sono progettati per poter gestire al meglio le conversazioni, ovunque si lavori, e tra le ultime novità risaltano: