di ISE 2021, quest'anno in diretta da Barcellona, di proiettori e display con cui l'azienda vanta la gamma di soluzioni visual 4K più completa sul mercato, sviluppata per soddisfare la crescente domanda di esperienze visive immersive dalla qualità sempre più elevata e ricca di dettagli. Il lancio di questi nuovi prodotti consente a Panasonic di fornire soluzioni 4K adatte per applicazioni in qualsiasi tipo di ambiente e settore, con una gamma di proiettori che varia dai 5.000 ai 50.000 lumen e di display con formati compresi tra 43 e 98", a cui si vanno ad aggiungere anche le soluzioni 4K per la collaboration, come quelle per la videoconferenza e i sistemi di presentazione wireless.

“Questo è il momento del 4K, sempre più richiesto in tutti i settori”, ha spiegato Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic Business. “Il mondo dell’entertainment lo impiega per conquistare gli spettatori offrendo loro esperienze coinvolgenti, l’education sfrutta la precisione offerta dalla risoluzione in 4K per gli ambienti di blended learning, mentre i contesti corporate vi ricorrono per dare vita a meeting coinvolgenti basati sulla collaboration. Con il lancio dei nuovi prodotti Panasonic offre la soluzione 4K ideale per rispondere a qualsiasi esigenza di business”.

di una nuova serie di proiettori laser da 1 chip DLP, di impressionare il pubblico tramite immagini 4K estremamente dettagliate. I tre modelli variano dagli 8.000 ai 10.000 lumen e sono tutti integrabili con l'ottica zoom ultra-short-throw ET-DLE020 a zero offset, che consente la proiezione d'immagini di grandi dimensioni anche negli spazi più ristretti.

di proiettori dalla risoluzione estremamente dettagliata, Panasonic ha anche messo a punto il modello da 5.200 lumen, che combina la funzionalità Quad Pixel Drive all'esclusiva tecnologia di proiezione da 1 chip DLP con illuminazione laser SOLID SHINE. Il proiettore produce immagini in 4K (3840 x 2160) uniformi ed estremamente dettagliate, rivelandosi la soluzione ideale per applicazioni nei contesti corporate ed education, oltre che per l'utilizzo in performance artistiche e negli ambienti museali. Inoltre, supporta una velocità di refresh di 240 Hz/1080p con una latenza di input/output inferiore a 8 ms, una caratteristica che lo rende adatto ad applicazioni in cui è richiesta la massima fluidità nella riproduzione dei movimenti, come le simulazioni e gli eSport.

di proiezioni su larga scala in formato 4K nativo, prive di ombre e a distanze ravvicinate, Panasonic ha presentato anche la nuova ottica zoom short-throw da 3 chip DLP™ da 50.000 lumen In risposta alla crescente domandaproiezioni su larga scala in formato 4K nativo, priveombre e a distanze ravvicinate, Panasonic ha presentato anche la nuova ottica zoom short-throw ET-D3QW200 a zero offset per il proiettore3 chip DLP™50.000 lumen PT-RQ50K , pensata per un'esperienza immersiva unica nel mondo dell'entertainment.