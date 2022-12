I giochi con il tradizionale tema natalizio

Quando si tratta di giochi da casinò, le slot sono di gran lunga la categoria di gioco più popolare e comune sui siti di casinò e dal vivo. Il motivo è semplice: giocarci è facile e intuitivo, motivo per cui i giocatori le adorano.

Rispetto ai giochi da casinò tradizionali, alle slot va’ il merito della creatività, in quanto possono essere personalizzate in tantissimi modi. Pertanto, le aziende cercano costantemente di proporre nuovi giochi di slot di modo che i giocatori abbiano sempre nuovi stimoli senza annoiarsi. Ogni mese compaiono centinaia di slot online, ognuna migliore della precedente.

La grande varietà delle slot

Ci sono molti diversi tipi di slot machine disponibili in ogni casinò: si va’ dalle macchine a moneta singola e multi-moneta alle slot machine touch-screen e video. Ogni giocatore dovrebbe sempre scegliere una slot machine con cui sentirsi a proprio agio, in quanto il divertimento è il parametro fondamentale che non può mancare nel gioco.

Una tipica slot machine a rulli è composta da tre o cinque rulli con 20 o 24 fermate su ciascun rullo. Tuttavia, alcune slot machine offrono il gioco su quattro, sei, otto o anche dieci rulli. Agli albori dell’industria delle slot machine i rulli venivano fatti girare meccanicamente tirando una leva. Ciò ha certamente il suo fascino vintage, ma al giorno d’oggi la rotazione è alimentata da un meccanismo elettronico. Ci sono addirittura alcune slot che funzionano tramite schermo touch-screen.

Le video slot, invece, sono fondamentalmente un software per computer che rappresenta i rulli che girano e i simboli che si allineano. La differenza principale tra rulli e video slot è che quest’ultima può offrire più di 5 linee di pagamento (fino anche a 100), a seconda delle esigenze del casinò. Inoltre, le video slot offrono vari bonus durante il gioco, come giri gratuiti e giochi bonus che possono portare ai giocatori vincite extra.

Tra le slot più divertenti su cui scommettere vi sono le wild play machine, in quanto ti offrono la possibilità di raddoppiare, triplicare o addirittura quintuplicare le tue vincite: provaci anche tu.

Venendo ai simboli, questi sono di solito personalizzati in base allo stile della slot machine, ma ci sono alcune caratteristiche comuni. Un simbolo a cui ti affezionerai parecchio è il jolly.

I jolly sono speciali perché possono sostituire altri simboli aiutando i giocatori a creare più combinazioni vincenti in diverse situazioni. Inoltre, i jolly possono talvolta sbloccare funzionalità bonus o avere un moltiplicatore collegato, aumentando così i tuoi profitti. Se un giocatore ottiene una combinazione vincente contenente un simbolo moltiplicatore jolly, le sue vincite verranno raddoppiate e, se sono presenti due simboli jolly, le vincite potrebbero essere persino quadruplicate.

Slot per cellulare: divertimento a portata di mano

Una delle innovazioni più acclamate sono senza dubbio le slot per cellulare. Ci sono diversi siti di casinò e diverse app che consentono di giocare ai propri giochi slot machine preferiti ovunque lo si desideri attraverso il proprio dispositivo mobile.

Nella maggior parte dei casi si tratta di slot gratuite, e non hanno nulla da invidiare a quelle reali o da computer: sono semplici da utilizzare e la varietà non manca. Visita la pagina per accedere alle slot per mobile dei casino online con licenza ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli, ex AAMS).

Scegliere slot da casinò online certificati con licenza è importante, in quanto in questo modo avrai garanzia di essere su un sito sicuro e non contraffatto. Il mondo dei casinò può essere meschino in alcuni casi, e non sono pochi i farabutti che cercano di fregare gli utenti con siti farlocchi.

Divertimento e sicurezza devono viaggiare sullo stesso binario!

Le 3 migliori slot machine a tema natalizio in Italia

Ora che il Natale si avvicina, molto probabilmente vorrai divertirti con le migliori slot machine italiane a tema natalizio: ecco dunque che abbiamo trovato le più divertenti e affidabili da proporti.

1. Sweet Bonanza Xmas

Neve, frutti e dolciumi coloreranno la tua slot 5×6 di Sweet Bonanza Xmas by Pragmatic Play. Free spin bonus e la funzione a cascata ti consentiranno di ottenere vincite allettanti, e il payout risulta decisamente alto in confronto alla maggior parte delle slot.

2. Merry Xmas

Un nome, una garanzia. Merry Xmas by Play’n GO è una delle slot natalizie più conosciute (ha ben otto anni di vita!), e nonostante questo continua a stupire grazie alla sua alta qualità. Una delle cose più divertenti? I pacchi regalo che puoi scartare per vincere montepremi del valore anche 150 volte superiore alla tua puntata. In più, i simboli wild portano bonus moltiplicatori.

3. Aloha Christmas

Per un Natale al caldo, Aloha Christmas by NetEnt è quello che fa per te. Un Natale tutto polinesiano, pertanto colorato e mascherato. Vi sono due tipi di bonus, wild speciali, e simboli segreti che non fanno mancare le sorprese!

Per concludere

Il mondo delle slot machine non smette di fiorire, e questo gioco da casinò regalerà sempre emozioni ai giocatori di tutto il mondo. Grazie alle slot consigliate sui siti di casinò con licenza, potrai mantenere alto il divertimento senza temere per la tua sicurezza. Prova le ultime novità sul mercato, e lasciati stupire dalla continua varietà di proposte slot al passo con i tempi tra fantasia e creatività senza limiti.