Un nuovo inserto per il connettore ad alta densità ODU AMC di taglia 0 offre un’alternativa a prova di futuro, adatta a soddisfare i crescenti requisiti tecnici per ogni applicazione e mercato in cui dimensioni e peso contano, a partire dalle forze armate.

I progetti militari futuri – ASA negli USA, GSA in Gran Bretagna, IdZ-ES / Gladius 2.0 in Germania e GOSSRA nell’UE – e l’equipaggiamento militare richiedono necessariamente connettori capaci di affrontare le sfide climatiche, che si traducono in temperature estremamente basse o elevate

Ma il digitale impone anche nuove sfide alle forze armate nel campo dei dispositivi militari indossabili: qui stiamo parlando dell’impiego di realtà aumentata e trasmissione dati in tempo reale, visori notturni, moduli laser o sistemi C4ISTAR.

Pertanto, la prossima generazione di elmetti tattici, apparecchiature elettriche e sistemi di distribuzione elettrica per radio tattiche e apparecchiature per la sorveglianza a lungo raggio e la ricognizione speciale richiederà connettori affidabili, sicuri e ad alte prestazioni.

Che cos’ha di speciale questo nuovo inserto?

Un diametro di contatto più largo di 0,7 mm per una maggiore robustezza in caso di forte impatto meccanico. La configurazione a 7 pin offre un’alternativa più innovativa rispetto a qualsiasi altro connettore NETT-Warrior a 6 pin. I requisiti in termini di prestazioni aumentano, i clienti cercano un’alternativa in grado di soddisfare esigenze elevate.

Applicazioni possibili:

C4ISTAR

Ricognizione, sorveglianza

Accessorio militare avanzato

Comunicazione

Radio

Dispositivo mobile

Sistemi di distribuzione elettrica

HUB

Realtà aumentata

Protezione dell’udito con cuffie integrate

Counter IED (per situazioni di formazione e combattimento)

Inserti ad alta densità ODU AMC a 12 posizioni, taglia 0

Inoltre, ODU ha costruito un nuovo inserto che permette l’utilizzo del protocollo di transmissione USB 3.2 Gen1x1 e una potenza in trasmissione di 5A. Offre un routing dei circuiti stampati più facile rispetto alla versione precedente, che richiede una struttura rigido-flessibile più complessa.

Applicazioni possibili:

Tecnologia militare indossabile come GPS, computer tattici, sistemi C4ISTAR, ecc. e per qualsiasi applicazione e mercato in cui dimensioni e peso contano.