Schneider Electric ha annunciato il lancio della sua serie Easy Rack disponibile esclusivamente in Europa e Commonwealth. Acquistabile in diverse dimensioni, la serie Easy Rack è progettata per essere veloce e facile da installare ma anche semplice da scalare, personalizzare e accessoriare. Offre un sistema di rack di alta qualità e conveniente per una vasta gamma di applicazioni mission-critical, tra cui armadi di rete, edge computing e ambienti industriali, cloud e colocation datacenter.

Gli Easy Rack sono completamente personalizzabili e disponibili in diverse altezze, larghezze e profondità, che vanno da 24U a 48U unità, a 600mm e 800mm di larghezza, e da 800mm a 1200mm di profondità. La gamma diversificata include anche sistemi di rack con o senza lati oltre ad un modello non assemblato per permettere l’introduzione in sale con accesso difficoltoso.

Easy Rack, easy di nome e di fatto

Easy Racks fornisce una serie affidabile, competitiva nel costo e facile da usare di rack, accessori e componenti da un marchio di fiducia globale che è sinonimo di alimentazione backup a batteria di alta qualità, Datacenter e infrastrutture di edge computing. Sono facili da scegliere, installare e accessoriare con altri componenti, compresa la serie Easy Rack PDU, lanciata di recente e ricca di funzionalità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rob McKernan, Senior Vice President, Secure Power Division, Schneider Electric Europe: «La nostra nuova gamma Easy Rack offre la migliore affidabilità, prestazioni e accessibilità su classe mondiale per l’IT mission-critical in una moltitudine di applicazioni. Sia che vengano utilizzati in strutture di colocation, in ambienti remoti o in uffici aziendali, gli Easy Rack offrono una gamma di armadi rack e accessori di alta qualità, robusti e facili da installare, ad un prezzo accessibile».

I vantaggi della soluzione comprendono:

Implementazione rapida con una piattaforma rack economica e ricca di funzionalità: completamente assemblati con tutte le funzioni essenziali, gli Easy Rack offrono una distribuzione veloce e una rapida installazione delle apparecchiature per qualsiasi ambiente IT. La serie offre fino all’81% di tasso di ventilazione sulle porte anteriori e posteriori con valori di carico statico e dinamico rispettivamente di 1200 kg e 600 kg.

Piattaforma rack standardizzata: i clienti di Easy Rack possono standardizzare tutti i loro requisiti di server e rack di rete su un’unica piattaforma rack, ottenendo una facile installazione all’interno di datacenter row-based, armadi di cablaggio e ambienti periferici remoti. Le nuove dimensioni standard includono un fattore di forma di 800 mm di larghezza e 800 mm di profondità, adatto alle applicazioni di cablaggio e patching negli spazi di rete.

Costo competitivo: offre un’infrastruttura basata su rack semplice, conveniente e facile da usare, con un design senza soluzione di continuità e compatibilità attraverso una moltitudine di infrastrutture IT.

Maggiore compatibilità: la semplice integrazione con i rack, gli accessori e le PDU e con gli strumenti di progettazione di Schneider Electric rende possibile progettare e implementare soluzioni compatibili.

Sistemi di alta qualità: da un comprovato leader del settore con un’affidabilità leggendaria e una garanzia di fabbrica di cinque anni.

I rack Easy sono completamente compatibili con il software di gestione EcoStruxure IT di Schneider Electric, aperto, interoperabile e vendor-agnostic, che consente il monitoraggio remoto dell’infrastruttura IT on-premise e distribuita da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, tramite qualsiasi dispositivo.

La serie Easy Rack è disponibile attraverso i partner di canale Schneider Electric in tutta Europa.