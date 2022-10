La sicurezza nel gaming online

Rispetto al tema della sicurezza e della privacy dei dati sensibili e personali si è parlato molto. Sono state adottate nel tempo molte misure, anche dure, nei confronti dei siti e dei portali che trasferiscono e gestiscono le informazioni degli utenti.

Regole sulla privacy, sui cookie, sul trattamento dei dati sono state introdotte negli anni per rendere la navigazione quanto più sicura possibile. Certo, pensare che ora il mondo del web sia una botte di ferro è un’illusione. Bisogna navigare sempre a vista, guardando in ogni direzione e stando attenti a non incappare in qualche sito truffa.

In questo articolo parleremo più approfonditamente delle regole comportamentali da adottare per non rischiare di perdere i nostri dati personali o relativi ai pagamenti.

Casino sicuri

Inutile dirlo, la prima cosa da fare è giocare e scommettere solo su casino 100% sicuri e legali. In Italia esiste un ente preposto alla verifica e la sicurezza dei siti di scommesse e dei casinò. Qualsiasi operatore decida di aprire un sito web per offrire servizi di scommesse, slot machine, casinò, ecc. deve ottenere la licenza ADM (ex AAMS) (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).

Coloro che non hanno questa licenza sono considerati casinò non AAMS, potenzialmente sicuri e legali in altri stati ma rifiutati in Italia. Già il possesso della licenza dovrebbe farci stare sicuri. Ma una verifica ulteriore possiamo farla osservando le quote scommessa, che sono un indice di legalità o meno. In Italia sono in centesimi, hanno quindi due cifre dopo la virgola (es. 1,50), mentre quelli stranieri presentano a volte cifre in millesimi (es. 1,542). Attenzione a questo particolare.

Login verificato

Alcuni accorgimenti legati all’accesso verificato possono darci maggiore tranquillità, come come l’adozione dello SpiD per i login. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un sistema di riconoscimento digitale a doppia credenziale con la quale è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

Funziona solo su casino online ADM e semplifica di molto l’iscrizione e il riconoscimento dell’utente, innalzando il livello di sicurezza dello stesso. Non solo, alcuni casino promuovono l’iscrizione tramite SPID offrendo bonus esclusivi a chi decide di utilizzare questa modalità. Se siete già in possesso di identità digitale è sicuramente la scelta migliore da fare.

Pagamenti verificati

Controlliamo che i metodi di pagamento siano sicuri e riconosciuti. La maggior parte dei casino online sicuri propone diverse modalità di pagamento, dal classico Bonifico Bancario al pagamento con Carta di Credito, dai sistemi informatici come PayPal, Skrill, Neteller fino ai sistemi Blockchain con criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

Se sono presenti questi metodi di pagamento possiamo sicuramente scegliere quello più adatto alle nostre esigenze. Magari decidendo di dedicare un conto limitato solo al gambling, in modo da evitare eventuali truffe e limitare le finanze dedicate al gioco d’azzardo.

Sistemi di sicurezza

Infine verificare alcuni sistemi di sicurezza di tipo informatico legati a crittografia dei dati personali e dei dati sensibili. I siti legali e sicuri solitamente utilizzano la Secure Sockets Layer (SSL) che tradotto letteralmente significa “strato di protezione”. Ed effettivamente è una garanzia di sicurezza per tutti i dati che immettiamo nel sito di scommesse.

La sua presenza è essenziale per evitare che occhi indiscreti, quali hacker informatici o ladri di identità digitale, possano entrare in possesso di informazioni personali o peggio ancora entrare nei nostri conti o account privati.

Conclusione

Con questa guida abbiamo provato a indirizzare le scelte per quanto riguarda i siti di scommesse e casinò sotto il punto di vista della sicurezza. Giocare è un’attività ludica che ha bisogno però di tutta l’attenzione del caso per evitare spiacevoli sorprese e momenti tutt’altro che divertenti. Speriamo dunque di aver dato un’informativa utile ma anche pratica.