Tra le novità firmate Avaya per ottimizzare l’efficienza del lavoro da remoto anche Avaya Vantage K155 con Amazon Alexa integrata

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, annuncia nuovi dispositivi progettati per migliorare in modo significativo la collaborazione dei gruppi durante il lavoro da remoto. Le novità proposte includono Avaya Vantage K155, riprogettato con l’integrazione di Amazon Alexa, Avaya IP Conference Phone B129 e Avaya Huddle Camera HC010.

Avaya Vantage K155 è stato riprogettato per offrire maggiore semplicità e produttività a chi lavora da casa grazie allo schermo tattile orizzontale e alla tastiera fisica. Avaya Vantage è integrato con Avaya Spaces, la piattaforma di collaborazione per le riunioni e la collaborazione in team, e completa il portafoglio Composable Home Office di Avaya. Composable Home Office fa perno su Avaya OneCloud, la suite di soluzioni UCaaS, CCaaS e CPaaS e consente alle aziende di creare esperienze di home office personalizzate e più produttive per i dipendenti e gli agenti del servizio clienti.

Avaya Vantage K155 è dotato di una telecamera ad alta definizione, audio a banda larga, connessione wireless e la nuova tecnologia di “spostamento dello schermo” che consente maggiore flessibilità durante le riunioni. Infatti, i contenuti del meeting, i partecipanti o entrambi gli elementi possono essere spostati su uno schermo più grande ogni volta che sia necessario, a seconda delle esigenze della riunione. Per quanto riguarda la condivisione di contenuti, un tocco su Avaya Vantage è sufficiente per aprire la riunione sul laptop in modo da abilitare le opzioni di condivisione della presentazione.

Avaya ha integrato Amazon Alexa nei prodotti del portfolio Avaya Vantage in modo da fornire un facile accesso dalla postazione di lavoro alle funzionalità di Alexa che molti utenti sono abituati a utilizzare a casa. Grazie all’integrazione di Alexa, i dipendenti possono impostare Avaya Vantage per essere facilitare il lavoro da remoto ed essere immediatamente collegati alla prossima riunione o per essere avvisati sui vari appuntamenti della giornata. Inoltre avranno a disposizione le numerose altre funzionalità di Alexa. Amazon Alexa è disponibile sui dispositivi Avaya Vantage inizialmente negli Stati Uniti e in Canada.

“Avaya ha consentito a migliaia di lavoratori di mantenere lo stesso livello di produttività che avevano in ufficio pur con il lavoro da remoto a casa. Quando inizieremo a poter tornare in ufficio, il copione sarà capovolto e dobbiamo assicurarci che i dipendenti continuino a godere delle stesse funzionalità che già utilizzano a casa “, dichiara Anthony Bartolo, EVP e Chief Product Officer di Avaya. “Amazon Alexa si aggiunge al set unico di elementi costitutivi che Avaya fornisce ai nostri utenti per creare nuove esperienze per dipendenti e clienti”.

I nuovi dispositivi che abilitano il lavoro da remoto di Avaya includono:

Avaya IP Conference Phone B129 , che supporta riunioni fino a 12 partecipanti con la tecnologia Avaya OmniSound ™. Dispone di quattro microfoni, tecnologia di beamforming, connettività Bluetooth e USB per migliorare qualsiasi esperienza di collaborazione per riunione e flussi di lavoro.

, che supporta riunioni fino a 12 partecipanti con la tecnologia Avaya OmniSound ™. Dispone di quattro microfoni, tecnologia di beamforming, connettività Bluetooth e USB per migliorare qualsiasi esperienza di collaborazione per riunione e flussi di lavoro. Avaya Huddle Camera HC010, la più recente videocamera USB di Avaya, offre un’opzione per effettuare chiamate video in alta definizione a costi contenuti e con zoom digitale 4X per video di qualità professionale.

I nuovi dispositivi sono disponibili a fronte di un canone mensile di importo contenuto grazie all’offerta Avaya Device as a Service (DaaS).