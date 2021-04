Dopo gli ultimi annunci per il mondo gaming, ora Dell Technologies lancia la nuova serie Inspiron per potenziare la libertà di espressione, connessione e comunicazione per le persone che oggi sanno che un pc è molto più che un mero pezzo di tecnologia.

Riprogettati da zero, i nuovi pc Inspiron sono caratterizzati da un design minimalista e moderno, i nuovi colori sono ispirati dalla natura e i pc sono all’insegna delle performance per il lavoro o lo studio ma anche per passare momenti in compagnia, partecipare alle lezioni di fitness online o a webinar e forum tematici, comunicare nei propri blogpost o guardare il proprio programma preferito. La parola chiave è connessione. I nuovi Inspiron inoltre garantiscono la qualità dell’esperienza visiva e tramite Dell Mobile Connect, una funzione che collega al pc il proprio dispositivo Android o iOS, non è possibile perdere dettagli e chiamate.

Abbiamo già visto in articoli precedenti come Dell Technologies stia lavorando molto sul fronte sostenibilità e la nuova gamma Inspiron non fa eccezione: il cento per cento delle parti verniciate utilizza vernice a base acquosa a basso contenuto di composti organici volatili e il vassoio di imballaggio per tutti i laptop Inspiron è realizzato con carta reciclata al 100%, mentre gli altri componenti di imballaggio sono composti fino al 90% da materiali riciclati.

Dando un occhio alla conformazione si notano subito il display senza bordi, la tastiera ampia, i copritasti più grandi e il touchpad spazioso. I nuovi pc Inspiron sono poi dotati di webcam HD con la soluzione hardware Temporal Noise Reduction (TNR) per uno streaming video di maggiore qualità. Insieme il microfono consente di sentire nitidamente l’audio del computer per comunicazioni più efficaci con colleghi, amici e familiari.

I nuovi modelli: Inspiron 13, 14 e 15

Ogni modello Inspiron da 13 a 15 pollici è dotato di una tecnologia di facile utilizzo che semplifica la vita. Possiamo far notare le termiche adattive per gestire il consumo di energia e mantere pc sempre al massimo, il sensore con coperchio aperto e il lettore di impronte digitali opzionale con Windows Hello che consentono di accendere, avviare e accendere in modo sicuro e rapido, o di riprendere, ciò che stavi facendo un attimo prima con Modern Standby. ExpressCharge ricarica poi la batteria fino all’80% in soli 60 minuti.

Inspiron 16 Plus

Dotato di un display particolarmente largo per chi ama lavorare e giocare senza problemi di vista, il nuovo Inspiron 16 Plus offre un nuovo fattore di forma da 16,0 pollici, con un rapporto di formato 16:10 che aumenta l’area attiva dello schermo dell’11%.

Questo modello è stato studiato per offrire le prestazioni dinamiche di cui un utente moderno ha bisogno. Presto sarà disponibile con i più recenti processori Intel Core serie H, grafica NVIDIA GTX o RTX opzionale e robusto sistema di gestione termica.

Le immagini che restituisce Inspiron 16 Plus sono brillanti e la risoluzione è in 3K e il display ConfortView Plus include una soluzione integrata sempre attiva che riduce le dannose emissioni di luce blu senza sacrificare il realismo dei colori.

Inspiron 14 2-in-1

Altro modello della nuova gamma Inspiron è il 14 2-in-1 che offre la massima versatilità nel fattore forma perché combina la funzionalità di un laptop con la portabilità di un tablet, regalando all’utente la flessibilità di cui ha bisogno per rimanere sempre connesso. Il display touch Full HD da 14 pollici offre una esperienza visiva di livello per fruire i contenuti da qualsiasi angolazione.

Indipendentemente dalla configurazione scelta, tutti gli Inspirons arriveranno presto con i più recenti processori Intel Core o AMD Ryzen 5000 serie U di undicesima generazione e offriranno una varietà di opzioni grafiche.

Software, supporto e servizi sono disponibili per tutti i PC Inspiron:

• Dell Migrate rende più facile trasferire dati, foto, record personali e file importanti sul nuovo PC Dell

• Dell Premium Support Plus offre la maggior parte delle funzionalità di supporto in un unico piano completo, tra cui supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rilevamento automatico dei problemi, rimozione dei virus e ottimizzazione automatizzata del PC. Sono inclusi anche riparazioni per danni accidentali e supporto in loco a seguito di diagnosi remota.