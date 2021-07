Sharp NEC Display Solutions Europe ha lanciato gli ultimi modelli di proiettori business serie ME. Questa serie è nota per le sue eccezionali qualità video, prestazioni e affidabilità per piccole sale riunioni e aule didattiche. Compatti ma potenti, questi proiettori prevedono altoparlanti integrati da 16 W, compatibilità HDMI ed elaborazione del segnale 4K@30 Hz a prova di futuro. L’eccezionale durata della lampada, fino ad un massimo di 20.000 ore, elimina il problema ed i costi associati alla sua sostituzione.

I nuovi proiettori serie ME di Sharp/NEC sono utilizzabili in un’ampia gamma di scenari applicativi grazie alle funzionalità per riunioni multi-sorgente, alll’efficiente tool per la suddivisione dello schermo e alle funzionalità wireless. Infatti, più utenti possono connettersi e condividere contenuti senza dover cambiare cavo. Allo stesso modo, i grandi zoom ottici presenti su entrambi i modelli ne consentono un facile posizionamento all’interno della stanza o su un supporto a soffitto pre-esistente.

Alistair Round, Product Manager Business Projectors di Sharp NEC Display Solutions Europe, dice, “Siamo molto contenti del lancio di questi due ultimi proiettori serie ME. Condividono la tecnologia costruttiva dei loro predecessori, ma sono ancora più compatti, leggeri e a prova di futuro. Vogliamo aumentare la collaboration negli uffici e nelle aule scolastiche attraverso la versatilità e la mobilità dei nostri proiettori, per condividere idee indipendentemente da dove ci si trovi. E questo con la certezza di un TCO che è stato ridotto al minimo”.

Tra le altre caratteristiche vi sono:

NEC ME403U – risoluzione WUXGA 1920 x 1200, luminosità 4000 AL e zoom ottico 1.6x.

NEC ME383W – risoluzione WXGA 1280 x 800, luminosità 3800 AL e zoom ottico 1.7x.