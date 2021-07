La line-up delle MFP Sharp A3 si arricchisce di tre nuovi modelli b/n: BP-30M35 / BP-30M31 / BP-30M28. Queste nuove stampanti multifunzione del vendor offrono maggiore produttività, migliori standard di sicurezza, e le stesse potenti funzionalità e interfaccia utente dell’intera gamma Sharp A3. Il nuovo design sofisticato e compatto offre diverse opzioni di implementazione, garantendo la giusta flessibilità a chi torna a lavorare in ufficio.

Le solide funzionalità di sicurezza dei nuovi modelli A3, tra cui la prevenzione da attacchi del firmware e la capacità di ripristino automatico, permettono di identificare un’intrusione pericolosa e di riportare il firmware della macchina allo stato originale. La funzione di whitelisting e la convalida dei certificati SSL aiutano a proteggere il file system delle MFP in caso di accessi non autorizzati.

I nuovi modelli incrementano la produttività grazie a una velocità di stampa fino a 35 ppm e una velocità di scansione fino a 60 opm. Supportano una capacità carta massima di 2.100 fogli, alimentati da vassoi separati, consentendo agli utenti di selezionare diverse tipologie di carta a seconda delle esigenze: etichette, buste, A6, carta lucida o pesante.

Alcune funzioni standard, tra cui l’interfaccia utente personalizzabile e accessibile tramite touchscreen 7” LCD a colori comune a tutta l’attuale gamma Sharp, permettono di risparmiare tempo e migliorano la user-experience, consentendo a chi ha familiarità con i dispositivi Sharp, di utilizzare subito le nuove macchine.

La serie BP si integra facilmente con l’ambiente di lavoro di oggi e supporta il lavoro flessibile grazie all’accesso diretto ad una vasta serie di servizi cloud come OneDrive, Google Drive, Sharepoint, Box e Dropbox. La connettività wireless, inclusa tra le funzionalità opzionali per la serie BP, consente di gestire il dispositivo da remoto e di stampare e scansionare direttamente da mobile, tablet e laptop. L’agevole integrazione con le applicazioni di rete esistenti e i servizi cloud pubblici fanno sì che le informazioni vengano condivise in modo sicuro e accessibile ovunque e in qualsiasi momento, assicurando un’elevata produttività.

Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Comunicazione di Sharp Italia afferma: “Il luogo e le modalità del lavoro stanno cambiando, avvertiamo quindi l’esigenza di fornire alle aziende una soluzione che si adatti perfettamente al nuovo ambiente di lavoro. Questi nuovi modelli avanzati e flessibili offrono le stesse elevate prestazioni e funzionalità della gamma A3 creando per l’azienda le condizioni migliori per scambiare e condividere informazioni in modo fluido e in tutta sicurezza”.

I nuovi modelli sono in vendita presso Sharp e i suoi rivenditori.