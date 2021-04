Schneider Electric ha annunciato il lancio globale dell’UPS Trifase Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V), l’ultimo arrivato nella famiglia dei Galaxy.

Disponibile in tutto il mondo, questo UPS compatto e ad alta efficienza, offre un’efficienza fino al 99% in modalità ECOnversion per un ritorno completo sull’investimento entro due anni (dipendente dal modello) per data center di medie e grandi dimensioni e strutture commerciali e industriali.

Il design compatto del Galaxy VL è la metà della media del settore 0,8 m2, perfetto quando la superficie del data center è ridotta. La sua architettura modulare e scalabile consente ai professionisti dei data center di scalare la potenza in modo incrementale, da 200 kW a 500 kW con moduli di potenza da 50 kW, fornendo la flessibilità necessaria per crescere secondo le loro esigenze aziendali.

Con il Galaxy VL arriva anche la funzionalità Live Swap

Con Galaxy VL, Schneider Electric introduce Live Swap, una funzionalità pionieristica che offre un design touch-safe durante tutto il processo di aggiunta o sostituzione dei moduli di alimentazione mentre l’UPS è online e completamente operativo, offrendo una maggiore continuità aziendale e azzerando i tempi di inattività. Inoltre, il design touch safe di Live Swap offre una maggiore protezione per i dipendenti che non devono più trasferire l’UPS al bypass di manutenzione o la battery mode durante l’inserimento o la rimozione dei moduli di alimentazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mustafa Demirkol, VP, 3-Phase Global Offer Management per Schneider Electric: «Il nuovo Galaxy VL ad alta efficienza energetica definisce uno standard molto elevato per l’innovazione UPS ed è progettato per aiutare i nostri clienti a crescere riducendo al minimo l’ingombro e il costo di proprietà. È in linea con la nostra attenzione ai requisiti futuri per i Data Center e per soddisfare le richieste di adattabilità, resilienza, efficienza e sostenibilità. L’ultima soluzione che si aggiunge alla famiglia Galaxy, è un prodotto Green Premium che offre le massime prestazioni, supporta gli obiettivi di sostenibilità e colma una precedente lacuna nel mercato per il segmento di potenza di fascia media».

Vantaggi chiave del nuovo Galaxy VL

Oltre a massimizzare lo spazio per consentire lo sviluppo del data center facendo risparmiare spazio e investimento, l’ultimo nato offre maggiore affidabilità grazie a EcoStruxure.

Collegando Galaxy VL a EcoStruxure, la piattaforma aperta, interoperabile e abilitata per IoT di Schneider Electric, gli operatori di data center possono trarre tutti i vantaggi del software e dei servizi IT EcoStruxure. Queste offerte di EcoStruxure consentono ai clienti di monitorare, gestire e personalizzare la propria infrastruttura IT e ottenere assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre e ovunque.