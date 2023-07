Arrow Electronics: riconoscimento da Microsoft

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha annunciato di aver ricevuto il premio come Microsoft Partner dell’anno 2023 nella categoria Indirect Provider per l’Europa Occidentale, regione in cui è inclusa l’Italia, e la Francia.

L’azienda è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per aver dimostrato eccellenza nella fornitura di soluzioni e servizi basati sulle piattaforme Microsoft che influiscono positivamente sui partner di canale e sui rispettivi clienti. Inoltre, Arrow Finlandia ha ricevuto il premio Breakthrough Partner of the Year e Business Skills for Working Life. Il premio Breakthrough Partner of the Year è stato ritirato insieme al partner di canale locale di Arrow, ovvero Cloud2 Oy.

“Arrow offre soluzioni rivoluzionarie in cloud che aiutano i partner di canale a differenziarsi e a migliorare i risultati. Rinnoviamo continuamente la nostra piattaforma ArrowSphere per garantire ai partner di canale le soluzioni di cui hanno bisogno per avere successo e offrire ottimi prodotti ai propri clienti. Siamo orgogliosi di aver ricevuto i premi per l’Europa Occidentale, la Francia e la Finlandia e ci auguriamo di proseguire la nostra collaborazione con Microsoft”, ha dichiarato Brendan Murphy, Director of Hyperscalers of Global ArrowSphere, della divisione EMEA di Arrow per le soluzioni Enterprise Computing.

Gli Awards of the Year dei Microsoft Partner premiano i partner di canale Microsoft che hanno sviluppato e fornito applicazioni, servizi e dispositivi di altissima qualità basati su Microsoft nel corso dell’ultimo anno. I premi sono stati classificati in varie categorie e i premiati sono stati scelti tra oltre 4.200 candidature provenienti da oltre 100 Paesi di tutto il mondo.

Il premio Indirect Provider Partner of the Year riconosce l’eccellenza dei partner nel favorire i processi di digital transformation dei clienti attraverso un modello di solution-provider basato sul valore, che coinvolge i rivenditori su scala per promuovere la diffusione dei prodotti, il consumo e l’acquisizione di nuovi clienti attraverso il canale dei partner. Questo premio è un riconoscimento per gli investimenti effettuati e il modo in cui Arrow è in grado di fornire valore ai propri partner di canale e ai clienti con un impegno costante e a lungo termine.

“Congratulazioni ai vincitori e ai finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2023”, ha dichiarato Nicole Dezen, Chief Partner Officer e Corporate VP of Global Partner Solutions di Microsoft. “Le nuove soluzioni e i servizi innovativi che influenzano favorevolmente i clienti e consentono la trasformazione digitale realizzati dai vincitori di quest’anno testimoniano il successo di ciò che possiamo fare con il Cloud di Microsoft.”

I Microsoft Partner of the Year Awards vengono assegnati ogni anno prima della conferenza globale per i partner dell’azienda, Microsoft Inspire, che si terrà dal 18 al 19 luglio.