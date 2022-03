Cosa Serve per Giocare al Casino Online?

La moderna industria del gioco d’azzardo fiorisce con decine di casino online. I giocatori sono liberi di passare il tempo sui siti web, facendo girare i rulli, o giocando ai giochi di carte ai tavoli. Tuttavia, molti neofiti non sanno come iniziare la loro carriera di giocatori. Hanno paura di un casino online perché semplicemente non sanno dove e come iniziare. Così, qui forniamo una guida passo dopo passo su come fare i primi passi sui siti di gioco d’azzardo, come https://7signs.com/it/.

5 passi da fare prima di procedere al gioco d’azzardo con soldi veri

Un casino online medio offre centinaia di giochi, tra cui slot, giochi di carte, video poker, ecc. Tuttavia, prima di iniziare a giocare in un casino online, assicuratevi di passare attraverso le seguenti fasi:

Registrazione

Se hai già trovato un sito di gioco d’azzardo ideale, è il momento di creare un account. È impossibile giocare senza un conto. Quindi, registratevi specificando tutte le informazioni richieste. Di regola, i casino online hanno una procedura di registrazione a più livelli. Il primo passo include l’indicazione dell’e-mail, così come la creazione di un login e di una password. Il secondo è progettato per ottenere i tuoi dati personali, come il tuo indirizzo e il tuo nome completo. Il terzo passo implica l’indicazione di informazioni finanziarie, vale a dire la scelta di una valuta di conto, l’inserimento dei dettagli della carta.

Assicuratevi di specificare solo informazioni veritiere poiché la fase successiva è la verifica.

Verifica

I casino online affrontano l’attività fraudolenta e i truffatori prestando particolare attenzione al gioco responsabile e all’identità dell’utente. Tutti i conti devono essere verificati. Ciò significa che l’amministrazione del casinò chiede ai giocatori di fornire la prova della loro vera identità per assicurarsi che i clienti siano reali, e che tutti i dati specificati al momento della registrazione siano veritieri.

Di regola, per verificare i conti i giocatori devono caricare una serie di documenti:

– un passaporto o una patente di guida (o qualsiasi altro documento con una foto) che provi la tua identità.

– una bolletta per dimostrare il luogo di residenza specificato.

– una carta di credito con cifre parzialmente chiuse per provare la solvibilità.

Cosa succede se non si verifica il conto? Notate che se trascurate questo requisito e procedete a giocare al casino online, non sarete in grado di prelevare le vincite. Il fatto è che le transazioni di pagamento sono approvate solo per i conti verificati. Le richieste di prelievo inviate da utenti non verificati vengono automaticamente respinte.

Deposito

Anche se alcuni casinò possono offrire bonus senza deposito per la registrazione, questa è un’eccezione per i siti di gioco moderni. Al giorno d’oggi, la maggior parte dei casinò offre una promozione di benvenuto per effettuare il primo deposito. Così, dovreste riempire il vostro conto con una somma minima di deposito per richiedere il bonus.

Pacchetto di benvenuto

Dopo aver accreditato il denaro sul vostro conto di gioco, assicuratevi che il bonus di benvenuto sia calcolato. Qui, notate due cose principali. Prima di tutto, studiate i requisiti di scommessa prima di prendere la decisione di usare il bonus. I requisiti di scommessa sono una serie di requisiti obbligatori da soddisfare per consentire il prelievo delle vincite del bonus. Alcuni casinò impostano le scommesse così alte che è quasi impossibile soddisfare questi termini.

In secondo luogo, controlla se sono richiesti dei codici promozionali. Alcuni siti web offrono la promozione senza un codice promozionale, mentre altri richiedono l’inserimento di codici speciali prima di effettuare il deposito per richiedere il bonus.

Modalità demo

Non avere fretta di iniziare a giocare con soldi veri al casino online. Iniziate la vostra carriera provando i giochi in modalità demo. Questa è l’opzione perfetta per i neofiti. La maggior parte dei casinò offre la possibilità di provare i giochi in una versione di prova. Così, i principianti possono familiarizzare con le slot, le loro funzionalità, il gameplay e le caratteristiche.

Ricordate che la cosa principale quando si inizia una carriera nel gioco d’azzardo è quella di prendere tempo ed evitare le frodi. In questo caso, non sentirete problemi o inconvenienti e vi godrete il primo passo nel mondo del gioco d’azzardo.