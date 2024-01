KIOXIA lancia il primo UFS Ver per l’automotive

La tecnologia deve correre al passo dell’innovazione, giorno per giorno e in ogni settore. Anche in quello dell’automotive, comparto che diventa ogni giorno più esigente per offrire agli utenti nuove esperienze di guida. A supporto di questa tendenza KIOXIA Europe, esperto mondiale di soluzioni di memoria, ha annunciato il campionamento dei primi dispositivi di memoria flash integrata universale UFS (Universal Flash Storage) Ver. 4.0 del settore progettati per applicazioni nel campo dell’automotive. Questi nuovi dispositivi più performanti offrono velocità elevate di trasferimento per l’archiviazione integrata in un formato estremamente compatto e sono rivolti a una varietà di applicazioni nell’automotive di nuova generazione, tra cui telematica, sistemi di infotainment e ADAS. Il miglioramento delle prestazioni dei prodotti UFS di KIOXIA, tra cui circa il +100% per la velocità di lettura sequenziale e circa il +40% per la velocità di scrittura sequenziale, consente a queste applicazioni di sfruttare i vantaggi della connettività del 5G, con conseguente accelerazione dei tempi di avvio del sistema e una migliore esperienza utente.

KIOXIA presente i nuovi dispositivi UFS 4.0

KIOXIA, la prima a introdurre la tecnologia UFS, continua a far progredire la tecnologia. I suoi nuovi dispositivi UFS Ver. 4.0 integrano l’innovativa memoria flash 3D BiCS FLASH dell’azienda e un controller in un pacchetto standard JEDEC. UFS 4.0 incorpora MIPI M-PHY 5.0 e UniPro 2.0 e supporta velocità teoriche di interfaccia fino a 23,2 gigabit al secondo (Gbp/s) per corsia o 46,4 Gbp/s per dispositivo. UFS 4.0 è retrocompatibile con UFS 3.1.

I nuovi dispositivi KIOXIA supportano le funzionalità HS-LSS (High Speed Link Startup Sequence), che consentono di eseguire l’avvio del collegamento (sequenza di inizializzazione M-PHY e UniPro) tra dispositivo e host a una velocità HS-G1 di grado A più elevata (1248 megabit al secondo) rispetto agli UFS convenzionali. Secondo le previsioni, sarà possibile abbattere i tempi di Link Startup di circa il 70% rispetto al metodo tradizionale.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

Caratteristiche e funzionalità avanzate sono state supportate nei nuovi dispositivi UFS Ver. 4.0 per rispondere ai requisiti esigenti delle applicazioni dell’automotive, tra cui:

Funzionalità di aggiornamento : migliora l’affidabilità dei dati aggiornando i dati degradati al fine di prevenire la corruzione dei dati anche nell’ambiente rigido e impegnativo all’interno del veicolo.

: migliora l’affidabilità dei dati aggiornando i dati degradati al fine di prevenire la corruzione dei dati anche nell’ambiente rigido e impegnativo all’interno del veicolo. Funzionalità di diagnosi estesa: Permette agli utenti di visualizzare informazioni importanti dal dispositivo UFS, consentendo di intraprendere azioni preventive.

Disponibili in capacità di 128, 256 e 512 gigabyte (GB), i nuovi dispositivi KIOXIA supportano un’ampia gamma di temperature, soddisfano i requisiti AEC-Q100 Grade2 e offrono funzionalità di maggiore affidabilità che le applicazioni automobilistiche sempre più complesse richiedono.

“Il settore dell’automotive ha esigenze tecniche uniche che devono essere affrontate con soluzioni affidabili e su misura per l’applicazione. KIOXIA ha riconosciuto questo requisito con la prima memoria al mondo incorporata UFS Ver 4.0 specifica per automobili”, ha dichiarato Axel Störmann, Chief Technology Officer per i prodotti Memory e SSD.