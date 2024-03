Avaya integra Zoom Workplace nella suite di collaborazione

Oggi, lavorare in team, è più facile e coinvolgente grazie alla partnership strategica tra Zoom e Avaya appena annunciata. Le due aziende uniscono le forze per offrire esperienze di collaborazione sempre più efficaci alle organizzazioni di tutto il mondo. Nell’ambito dell’accordo di collaborazione, Avaya ha scelto Zoom Workplace, la piattaforma di collaborazione AI di Zoom che include riunioni, chat di gruppo, scheduler, lavagna virtuale, spazi e altro ancora, per l’integrazione con Avaya Communication & Collaboration Suite, offrendo ai propri clienti una nuova modalità semplificata per gestire gli ambienti di comunicazione e i flussi di lavoro.

Avaya inoltre offrirà una soluzione integrata Zoom Workplace per fornire un’esperienza di collaborazione migliorata a tutti i suoi clienti, tra cui alcune importanti aziende multinazionali.

“Innovation without Disruption”, l’innovazione senza discontinuità è il valore aggiunto dell’innovazione

I clienti Avaya possono trarre ulteriore valore dagli investimenti già effettuati nelle soluzioni in cloud privato e on prem, sfruttando al contempo l’esperienza utente e l’interfaccia di Zoom per soddisfare le proprie esigenze di collaborazione.

“Oggi le aziende cercano di trarre vantaggio dalle più recenti innovazioni basate sull’intelligenza artificiale per contribuire alla differenziazione, all’accelerazione e alla crescita, il tutto integrando nuovi livelli di prestazioni con un’interruzione minima dei principali sistemi esistenti“, commenta Alan Masarek, CEO di Avaya. “Grazie alla collaborazione con Zoom, possiamo mantenere la promessa di “Innovare senza interruzioni” per i nostri clienti, fornendo un valore aggiunto alle aziende attraverso esperienze di collaborazione di livello globale all’interno della piattaforma Avaya“.

“Zoom è nato per offrire un’applicazione sofisticata ma facile da usare, e nel corso del tempo ha allargato i propri confini fino a includere centinaia di altri prodotti e funzionalità, oltre alla IA generativa (Gen AI) integrata nell’intero sistema. Tuttavia, la volontà di offrire un’esperienza utente eccezionale è ancora al centro di ciò che siamo e qualcosa in cui continuiamo a investire significativamente“, ha dichiarato Eric S. Yuan, fondatore e CEO di Zoom. “I clienti e i partner come Avaya continuano a rivolgersi a Zoom per soddisfare le proprie esigenze di collaborazione, grazie alla nostra velocità di innovazione e soprattutto perché “la nostra soluzione funziona. Siamo entusiasti di offrire la stessa esperienza alle migliaia di clienti del nostro partner che potranno beneficiare di un modo semplice ma potente di collaborare“.

Collaborazione migliorata con Zoom e Avaya

La partnership intende offrire una soluzione congiunta che mette in grado i clienti Avaya di beneficiare di un’esperienza di collaborazione migliorata che offre le seguenti caratteristiche:

Interoperabilità tra piattaforme e dispositivi , che consente agli utenti di lavorare su Zoom Workplace valorizzando anche gli investimenti già effettuati nelle soluzioni Avaya Communication & Collaboration Suite – Avaya Aura e Avaya Enterprise Cloud – senza impatto sugli investimenti in personalizzazioni, flussi di lavoro o infrastrutture esistenti.

, che consente agli utenti di lavorare su Zoom Workplace valorizzando anche gli investimenti già effettuati nelle soluzioni e – senza impatto sugli investimenti in personalizzazioni, flussi di lavoro o infrastrutture esistenti. Accesso a Zoom AI Companion , l’assistente digitale di intelligenza artificiale generativa (Gen AI) di Zoom.

, l’assistente digitale di intelligenza artificiale generativa (Gen AI) di Zoom. Soluzioni di collaborazione come Zoom Team Chat, Zoom Scheduler, Zoom Whiteboard, spazi flessibili e altro ancora.

Disponibilità

La nuova esperienza integrata e l’interoperabilità dei dispositivi saranno disponibili per i clienti Avaya a livello globale nei prossimi mesi.