emporia ME6: lo smartphone economico è ora disponibile

Semplicità è la parola giusta per descrivere il nuovo smartphone emporia ME6. Il nuovo dispositivo ha tutte le caratteristiche di uno smartphone di ultima generazione, che si adatta perfettamente alla generazione degli over 50: la tecnologia 5G più recente, Android 13, una tripla fotocamera principale e Camera Pro, un processore octa-core veloce, la possibilità di effettuare pagamenti NFC, comandare lo smartphone tramite input vocale, il supporto ASHA (che consente la connessione dello smartphone ME6 direttamente con gli apparecchi acustici compatibili) e il sensore di impronte digitali.

Il lancio dell’emporia ME6 segna un momento importante nella storia del brand, che da oggi sceglie di estendere l’offerta ad un pubblico più ampio a partire dai 50+. L’accessibilità sta diventando sempre più una richiesta fondamentale da parte degli utenti, a prescindere dalla loro età. Disagi e condizioni fisiche che finora sono sempre stati visti come una prerogativa della popolazione più anziana, cominciano ad essere un pilastro fondamentale nell’offerta di moltissimi brand, nel desiderio di essere più accessibili e inclusivi verso una determinata fetta di pubblico.

emporia ME6 avverte il 112 in caso di emergenza

Emporia, che fa della semplicità la sua mission, ha voluto rispondere alla crescente domanda, creando un prodotto facile da utilizzare, accessibile a chi ha problemi di vista e udito, e utile per chi vuole avere in tasca un elemento di sicurezza in più, in grado di dare un quadro preciso della propria salute e dello stato di benessere di una persona.

L’emporia ME6 offre infatti anche un pulsante di emergenza discreto nel design e facilmente accessibile. Questo pulsante esterno posto sul retro del telefono cellulare è attivabile direttamente senza dover cercare in un menu o premere complicate combinazioni di tasti.

Se il tasto di emergenza sul retro del’emporia ME6 viene premuto per tre secondi si attiva automaticamente il numero internazionale di emergenza 112. Contemporaneamente, i dati di localizzazione vengono trasmessi al centro di chiamata di emergenza in modo che l’utente possa essere localizzato rapidamente. Lo smartphone inizia inoltre a lampeggiare e suona un allarme acustico, avvisando l’ambiente circostante. Infine, viene anche attivata la modalità vivavoce in modo che la chiamata venga effettuata anche senza bisogno di mantenere il telefono vicino all’orecchio.

Fra le altre innovazioni apportate all’emporia ME6 troviamo inoltre la compatibilità col protocollo ASHA, che permette a tutti i portatori di apparecchi acustici o amplificatori d’udito di avere un telefono che non dia interferenze o disturbi all’ascolto di una chiamata o di un audio. Inoltre, i dispositivi emporia sono gli unici device sul mercato che permettono di impostare volume e altre metriche dei propri apparecchi, senza doversi recare presso gli appositi centri dedicati. Questo importante servizio permette anche alle persone con limitata libertà di movimento di accedere a servizi per la propria salute, comodamente da casa propria.

La sensazione di non essere solo

“Le feature dei nostri prodotti sono progettate con la volontà di trasmettere la sensazione di non essere solo, in qualsiasi momento e situazione”, dice Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Telecom Italia. “Tramite un semplice tasto sul retro di uno smartphone vogliamo offrire rassicurazione in molte situazioni, regalando ai nostri utenti la sicurezza di sapere di poter sempre chiedere aiuto, qualora ne abbiano bisogno.”

Il nuovo emporia ME6 si avvia in modalità Android per impostazione predefinita, ma il menu di sistema può anche essere personalizzato per passare a una modalità più accessibile con caratteri più chiari e ampi pannelli di controllo. Questa modalità include anche il Centro informazioni, dove confluiscono tutte le notifiche (ad esempio chiamate perse, nuove e-mail o messaggi WhatsApp).

emporia ME6 è stato sviluppato e progettato dagli esperti di hardware e software e dai designer industriali di emporia in Germania e Austria, basandosi su ricerche di mercato effettuate nei Paesi europeirendendolo quindi un prodotto dedicato alle esigenze dei consumatori occidentali.

Disponibilità

emporia ME6 è già disponibile in Italia sullo shop online di emporia, su Esprinet e a partire da maggio anche su Amazon.