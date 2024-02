AVM al MWC 2024 con i nuovi prodotti FRITZ!

AVM, lo specialista europeo delle comunicazioni, presenta al MWC di Barcellona i nuovi prodotti FRITZ! per la rete domestica veloce via 5G, fibra, DSL e cavo. Dal 26 al 29 febbraio, i visitatori della fiera potranno provare da vicino le soluzioni per la casa digitale presso lo stand AVM.

Le novità principali

FRITZ!Box tri-band per fibra e DSL con Wi-Fi 7 e Zigbee

AVM presenterà l’innovativo FRITZ!Box 5690 Pro, che supporta connessioni in fibra ottica e DSL. Inoltre, il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro offre un potentissimo Mesh tri-band che include la band 6 GHz, la nuova terza banda di frequenza per il Wi-Fi. Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro supporta l’attuale standard wireless Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, la prossima generazione di Wi-Fi, con miglioramenti in termini di latenza, velocità e capacità di trasmissione. Inoltre, la porta LAN/WAN da 2,5 gigabit, e le opzioni per Smart Home tramite DECT ULE, Zigbee e Matter rendono il FRITZ!Box 5690 Pro un prodotto completo per la casa digitale.

AVM lancia il primo router all-in-one disponibile per l’Internet via cavo con Wi-Fi 7 e Zigbee

AVM presenta per il mercato tedesco il FRITZ!Box 6670 Cable, che supporta il Wi-Fi 7, la nuova generazione di Wi-Fi, per le connessioni via cavo. Il nuovo modello cable per connessioni DOCSIS 3.1 combina internet veloce con il Wi-Fi 7 per velocità gigabit in tutta la rete domestica. Streaming, giochi, Smart Home o lavoro da casa: il FRITZ!Box 6670 Cable è il router ideale per tutte le applicazioni della casa digitale.

Nuovi standard da AVM: 10 gigabit/s per le connessioni in fibra ottica

Con un’impressionante velocità di 10 gigabit/s, AVM stabilisce nuovi standard per l’Internet in fibra ultraveloce con il FRITZ!Box 5690 XGS-PON. Grazie al supporto per Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, una porta WAN/LAN da 10 gigabit e l’intera gamma di funzioni per la telefonia, la Smart Home e il networking, è il gateway in fibra perfetto per tutte le applicazioni digitali a casa.

Velocità 5G per la casa

Il FRITZ!Box 6860 5G consente una connessione Internet veloce e affidabile tramite il 5G. Il prodotto supporta il 5G (NSA, SA) e l’LTE e raggiunge velocità di trasferimento dati fino a 1,3 gigabit/s. Dotato di un potente Wi-Fi Mesh secondo lo standard Wi-Fi 6, è in grado di distribuire dati in modalità wireless in tutta la casa. È dotato di una base DECT per la telefonia e le applicazioni Smart Home e supporta Voice over LTE e Voice over New Radio. Grazie al suo design compatto, alla connessione di alimentazione e dati tramite Power over Ethernet, il FRITZ!Box 6860 5G può essere collocato in modo semplice in qualsiasi punto della casa, su una parete, una finestra e persino in ambienti esterni.

Velocità Gigabit con Wi-Fi 7 per Internet DSL

Quando la rete in fibra ottica raggiunge il seminterrato di un condominio o di un complesso residenziale, la sfida è quella di portare l’alta velocità nella rete domestica. AVM ha sviluppato il nuovo FRITZ!Box 7682 proprio per questo scenario. Il nuovo modello DSL per i provider supporta G.fast per connessioni fino a 1 Gbit/s e supervectoring 35b per 300 Mbit/s, in questo modo l’alta velocità della fibra ottica raggiunge l’appartamento attraverso le linee in rame esistenti. Grazie ai potenti Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, al sistema telefonico, alle funzioni Smart Home e alle opzioni di rete versatili, il FRITZ!Box 7682 è il collegamento ideale tra i cavi in fibra ottica e le linee telefoniche in rame.

Novità AVM: maggiore flessibilità nel Wi-Fi Mesh grazie a FRITZ!Repeater come Mesh Master

Un FRITZ!Box sulla connessione internet e un FRITZ!Repeater formano un potente sistema Mesh che consente agli utenti di estendere in modo flessibile la portata del loro Wi-Fi a seconda delle necessità. Al MWC di quest’anno, AVM presenta un’estensione del FRITZ!Mesh Repeater per un sistema Mesh flessibile e scalabile all’interno delle reti esistenti e indipendente dal router. AVM dimostrerà questa nuova estensione Mesh con tre FRITZ!Repeater 3000 AX, con uno dei ripetitori che assumerà la funzione di Mesh Master.

Smart Home con DECT ULE, Zigbee e Matter

Tutti i nuovi prodotti FRITZ! offrono un’esperienza Smart Home completa grazie al collaudato standard DECT ULE. Con la FRITZ!App Smart Home è possibile controllare in modo intelligente ed efficiente una serie di attività legate all’energia, al riscaldamento e all’illuminazione. I FRITZ!Box 5690 Pro e 6670 Cable supportano anche Zigbee e sono già predisposti per lo standard Matter. Gli utenti hanno quindi a disposizione un’ampia gamma di opzioni e possibilità di applicazioni smart senza la necessità di un hub Smart Home aggiuntivo.

Internet in fibra ottica ancora più semplice: FRITZ!OS 7.80

Il nuovo FRITZ!OS 7.80 disponibile per i FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX e 7530 AX offre una maggiore trasparenza per connessioni in fibra ottica stabili e veloci e rende più semplice la connessione a Internet in fibra ottica. FRITZ!OS 7.80 sarà utilizzato presso lo stand AVM.

Maggiori informazioni sui dettagli tecnici dei prodotti FRITZ! presentati a MWC

FRITZ!Box 5690 Pro

Potente router integrato per fibra ottica e DSL

Supporta gli standard della fibra: GPON fino a 2,5 Gbit/s, AON fino a 1 Gbit/s

Può essere utilizzato su un modem in fibra ottica (ONT) con 2,5 Gbit/s (WAN)

Supporta DSL con supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Mesh tri-band, 4 x 4 su 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz / Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 6 GHz: fino a 11,53 Gbit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz: fino a 5.760 Mbit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: fino a 1.200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

1 porta LAN/WAN da 2,5 gigabit e 4 porte LAN a 1 Gbit/s

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 connessione telefonica analogica (FXS)

Smart Home tramite DECT ULE e Zigbee, in fase di preparazione

1 x USB 3.1 per dongle mobili (5G/4G), supporti di memorizzazione e stampanti

FRITZ!Box 5690 XGS-PON

Router in fibra ottica ad alta velocità fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard in fibra ottica XGS-PON

Mesh Wi-Fi, 4 x 4 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7, 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5.760 Mbit/s, 2,4 GHz; 2,4 GHz fino a 1.200 Mbit/s

1 porta LAN a 10 gigabit e 4 porte LAN a 1 Gbit/s

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 connessione telefonica analogica (FXS)

Smart Home tramite DECT ULE, in preparazione Matter

1 x USB 2.0 per dongle mobili (5G/4G), supporti di memorizzazione e stampanti

FRITZ!Box 6670 Cable

Router DOCSIS 3.1 per Internet via cavo

Channel bonding con OFDM 2×2 (A) e SC-QAM 32×8

Mesh Wi-Fi, 2 x 2 su 2,4 GHz e 5 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2.880 Mbit/s, 2,4 GHz: fino a 720 Mbit/s

1 porta LAN/WAN da 2,5 gigabit e 4 porte LAN a 1 Gbit/s

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 connessione telefonica analogica (FXS)

Sintonizzatore integrato per lo streaming dei segnali TV nella rete domestica

Smart Home tramite DECT ULE e Zigbee, Matter in preparazione

FRITZ!OS con controlli parentali, media server, FRITZ!NAS, accesso Wi-Fi per gli ospiti, MyFRITZ! e altro ancora

1 x USB 2.0 per dongle mobili (5G/4G), supporti di memoria e stampanti

FRITZ!Box 7682

Potente router DSL per i provider

Supporta DSL incluso G.fast (212 MHz) fino a 1 Gbit/s e supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Mesh Wi-Fi, 4 x 4: su 5 e 2,4 GHZ, Wi-Fi 7, 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 5.760 Mbit/s (Wi-Fi 7), 2,4 GHz: fino a 1.200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

2 porte LAN/WAN da 2,5 gigabit e 2 porte LAN a 1 Gbit/s

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 connessione telefonica analogica (FXS)

Casa intelligente tramite DECT ULE

1 x USB 2.0 per dongle mobili (5G/4G), supporti di memorizzazione e stampanti

FRITZ!Box 6860 5G