BTicino: l’eccellenza italiana presente alla mostra IDENTITALIA

Il Made in Italy è apprezzato in tutto il mondo. Il nostro Paese ha delle eccellenze che hanno fatto e continuano ancora oggi a fare la storia del sistema produttivo e, per questo, meritano di essere celebrati. Tra i marchi più conosciuti e apprezzati in Italia c’è BTicino, brand italiano di soluzioni per la smart home, selezionato dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy tra le aziende che rappresentano l’eccellenza della produzione italiana. In continuo dialogo tra passato e futuro, BTicino riconosciuta tra le aziende che stanno accompagnando la storia economica del nostro Paese.

IDENTITALIA racconta il Made in Italy

Tutti i brand selezionati insieme a BTicino, sono oggetto della mostra “IDENTITALIA – The Iconic Italian Brands”, inaugurata in occasione dei 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La mostra sarà accessibile dal 14 febbraio al 6 aprile 2024 presso Palazzo Piacentini, a Roma.

Con l’obiettivo di promuovere il tessuto produttivo del nostro Paese, verranno raccontati i 100 marchi che hanno fatto la storia dell’economia italiana, attraverso un percorso che mostrerà le singole identità nella veste attuale e nelle loro versioni storiche.

La storia di BTicino

Fondata nel 1936 a Varese dalla famiglia Bassani come impresa produttrice di componenti elettrici per uso domestico, BTicino, acquisita nel 1989 dal gruppo industriale francese Legrand, si è trasformata progressivamente, divenendo in breve tempo uno dei leader mondiali del settore delle infrastrutture elettriche. Grazie a continui investimenti in innovazione l’azienda ha saputo rispondere negli anni alle trasformazioni tecnologiche e alle esigenze degli spazi abitativi, costruendosi una storia importante che continua ad evolversi all’interno del tessuto economico non solo del territorio in cui è nata, ma anche in tutto il Paese.

Da oltre vent’anni BTicino sviluppa soluzioni per la smart home, ridefinendone il concetto come un insieme di servizi per persona. Alcuni dei prodotti che hanno segnato momenti di trasformazione radicale di approccio al sistema abitativo includono il sistema My Home, con il quale BTicino ha lanciato la prima installazione domotica diffusa nello spazio domestico, e la linea civile Living Now che ha rivoluzionato il concetto di comando trasformando l’interruttore in un’interfaccia e l’impianto tradizionale in uno smart.

Qualità, tecnologia, ricerca, rispetto dell’ambiente e design italiano continuano a esser i punti fermi dell’azienda, elementi che permettono ai prodotti e alle soluzioni BTicino di entrare, ogni giorno, in tante nuove case e spazi di lavoro.