Cipierre Elettronica si mostra al mondo alla fiera “Automation & Testing”

Parte oggi Automation & Testing di Torino la fiera dal respiro internazionale che, fino al 14 febbraio vedrà partecipare tra gli espositori i principali leader del settore. Tra questi ci sarà Cipierre Elettronica, azienda operante da oltre 30 anni nel settore dell’elettronica industriale professionale ed in particolare nella progettazione, assemblaggio e collaudo di schede e apparati elettronici.

Tra giovani talenti e professionisti, Cipierre presenta tutte le novità

Cipierre presenterà all’A&T le ultime evoluzioni dei propri sistemi: dalle schede elettroniche (oggi presenti in qualsiasi device, sia in quelli di utilizzo quotidiano che in quelli più sofisticati) a soluzioni dedicate al mondo della cybersecurity. Forte sarà il focus sull’Intelligenza Artificiale, che consente ad una realtà come Cipierre di supportare lo sviluppo da parte dei propri ingegneri e tecnici, oltre che di efficientare i tempi per la produzione.

Professionisti e giovani talenti che l’azienda sta coltivando grazie ad azioni mirate, dedicate a valorizzarne le competenze. In quest’ottica, anche per incrementare il raggio d’azione sul mercato, Cipierre sta intraprendendo un percorso nelle università italiane per stringere sinergie, finalizzate a creare un ponte pubblico-privato, aprendo i propri laboratori della sede di Bernareggio agli studenti. In questo modo, giovani ragazze e ragazzi potranno avere un primo contatto con il mondo del lavoro ed apprendere da esperti professionisti del settore. Per fare ciò, la società sta anche implementando la propria squadra manageriale, con l’ingresso di Pietro Parente (con esperienza pluriennale nel mondo delle sinergie pubblico-privato) e Diego Panzeri (Direttore Tecnico che supervisiona gli innovativi progetti aziendali relativi a server di nuovissima generazione e droni per il monitoraggio di infrastrutture).

Un processo di crescita che vuole varcare i confini italiani

Giovani che sono cruciali nel processo di crescita Cipierre, come dimostrato anche dalla call dedicata alle startup (su cui la società sta investendo per promuovere progetti innovativi e all’avanguardia), a cui hanno partecipato 86 realtà emergenti provenienti da tutte le parti del mondo, non solo dall’Italia ma anche da 6 Paesi esteri tra cui Francia, Spagna e UK.

Una visione globale, che punta a far crescere Cipierre a livello nazionale ed internazionale, senza però dimenticare l’appartenenza al territorio d’origine: proprio per questo la società è di recente entrata a far parte di Assolombarda, un ingresso mirato a favorire gli investimenti sul territorio di Monza e della Brianza.

Dichiarazioni

“Partecipare ad un evento come l’A&T ci consente di far conoscere le nostre eccellenze al grande pubblico, anche internazionale. Stiamo crescendo in Italia grazie al lavoro di tutto il team ed alle importanti sinergie che stiamo sviluppando. Vogliamo ampliare la nostra squadra puntando sui giovani, sposando interessanti progetti che ci stanno sottoponendo numerose startup e scovando talenti nel mondo accademico” commenta Maddalena Bellante, CEO di Cipierre Elettronica.