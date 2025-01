NAS ASUSTOR pronti per l’Intelligenza Artificiale

Ottime notizie per le piccole e medie imprese che vogliono sfruttare tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale: i NAS ASUSTOR di ultima generazione basati su piattaforma AMD Ryzen offrono una piena compatibilità con strumenti di sviluppo AI come TensorFlow. Ad annunciarlo è lo stesso ASUSTOR, produttore di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer.

I NAS ASUSTOR delle nuove serie Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2, infatti, offrono eccellenti prestazioni, una vasta gamma di funzionalità e ampie possibilità di espansione, caratteristiche che li rendono ideali per le piccole e medie imprese che desiderano sviluppare e integrare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nei loro processi aziendali.

Caratteristiche dei NAS ASUSTOR di nuova generazione

Uno dei principali punti di forza di queste serie di dispositivi è l’elevata capacità di archiviazione, che consente di gestire con facilità dataset di ingenti dimensioni, mentre la combinazione degli SSD NVMe ad alta velocità e della connettività 10GbE permette di ridurre al minimo la latenza e accelerare l’addestramento dei modelli AI.

Il training on-premise offre significativi vantaggi sul fronte della sicurezza, garantendo alle aziende la possibilità di mantenere il pieno controllo sui propri dati sensibili, che rimangono al sicuro sui NAS ASUSTOR, grazie alle avanzate funzionalità di crittografia e per il controllo degli accessi messe a disposizione dal sistema operativo ADM.

I NAS ASUSTOR delle serie Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2, in virtù della potenza delle CPU Ryzen multi-core e multi-thread su cui sono basati, assicurano poi piena compatibilità con strumenti di sviluppo software AI come TensorFlow, consentendo di addestrare i modelli AI in ambienti virtuali sul NAS e valutarne poi le prestazioni in modo semplice e rapido. Allo stesso tempo la possibilità di esercitare un controllo completo su hardware, software e permessi di accesso, semplifica i processi di testing e velocizza lo sviluppo dei progetti AI.

Grazie alle ampie possibilità d’integrazione che offrono i NAS ASUSTOR nelle fasi di addestramento dei dati possono essere utilizzati anche per preparare, pulire, trasformare, suddividere e caricare i dati su servizi cloud come Google Drive, AWS e Microsoft Azure, a tutto vantaggio della flessibilità operativa e della produttività.

I nuovi Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2, in sostanza, rappresentano oggi delle soluzioni particolarmente convenienti dal punto di vista economico anche per l’addestramento su larga scala e a lungo termine dei modelli di intelligenza artificiale, consentendo di eliminare o ridurre in modo sensibile i costi ricorrenti associati ai servizi cloud.