Dahua incanta a ISE 2024 con la sua tecnologia immersiva

Immersività è la parola chiave che contraddistingue le innovazioni di Dahua Technology, azienda di soluzioni e servizi a base di AIoT (“Artificial Intelligence of Things”) videocentrica, che ha avuto l’opportunità di presentare la sua ultima serie di display e soluzioni per il monitoraggio alla fiera Integrated System Europe (ISE) 2024 a Barcellona, in Spagna.

I prodotti Dahua presentati a ISE 2024

Dahua ha messo in mostra una serie di prodotti e tecnologie su misura per diversi settori, come la vendita al dettaglio, l’educazione, l’alberghiero e il settore aziendale. Tra i prodotti di punta vi erano il Display LED multifunzione Digital Signage, la lavagna smart interattiva DeepHub, il versatile sistema LCD Video Wall, così come altri monitor e controller, tutti progettati per elevare il livello della comunicazione visiva e l’engagement per i business di ogni dimensione.

“Siamo felici di aver avuto la possibilità di mostrare la migliore esperienza visiva immersiva di sempre, supportata da tecnologie avanzate, a tutti i visitatori provenienti dall’Europa e dal resto del mondo“, ha commentato Chenzhi Zhu, CEO di Dahua Iberia. “Dahua vuole esplorare e sviluppare nei campi emergenti, offrendo soluzioni innovative con una funzionalità superiore per tutti i moderni business“.

Il debutto dell’UH Series di Inward Folding LED Display

Il prodotto di punta di Dahua, l’UH Series di Inward Folding LED Display, ha fatto uno splendido debutto durante la fiera. Questo display LED multifunzione di tipo foldable e liftable combina avanzate capacità di elaborazione con IA insieme a tecnologie di elaborazione immagini e rendering dei colori di alta qualità. Così è in grado di mostrare immagini sempre più chiare e naturali rispetto ai display LED tradizionali. Tra le altre funzioni rientrano la possibilità di più input di segnali, lo splicing flessibile dual-screen, la regolazione automatica della luminosità, gli altoparlanti integrati stereo, e molto altro. Oltre ad essere una soluzione flessibile e mobile, questo prodotto è anche una soluzione a risparmio energetico, con un consumo di energia di 0.5W in standby e più funzioni di deumidificazione per estendere la durata del display LED. Questi vantaggi rendono questa soluzione la scelta ideale per piccoli teatri, stanze per i meeting, presentazioni aziendali, fiere e per molte altre applicazioni.

Gli altri prodotti e gli obiettivi futuri di Dahua

Impegnati sempre nella ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione, Dahua opera nel settore degli smart display da dieci anni e ha sviluppato una serie completa di linee di prodotti diversi. La rivoluzionaria tecnologia Flip Chip on Board (COB) di Dahua ha rivoluzionato il settore dei display. Lo smart Display LED Flip COB Fine Pixel Pitch fornisce un’illuminazione più tenue e pixel-free, con performance visive eccezionali, contrastando in modo efficace la stanchezza da affaticamento visivo digitale. Dispone anche di un nano-film in superficie, un rapporto di contrasto elevato, capacità antipolvere e impermeabili, benefici per il risparmio energetico e molto altro, rendendolo la soluzione perfetta per i centri di monitoraggio, le stazioni televisive, le classi per la formazione, le sale conferenze e le sale espositive delle fiere.

Per il futuro, Dahua continuerà ad espandere il proprio portfolio di prodotti per andare a soddisfare le domande di nuovi mercati emergenti e gli sviluppi delle tecnologie, consentendo a diversi settori di prosperare in un mondo sempre più digitale e interconnesso.