Alberghiero: Snom lancia una nuova linea di prodotti per il settore ricettivo

Da tempo i terminali IP personalizzati di Snom, marchio premium dell’industria delle telecomunicazioni affermato a livello mondiale, vengono impiegati con successo in strutture alberghiere di lusso. Il comparto attribuisce ancora, in generale, grande rilevanza a questo accessorio: la presenza di un telefono in camera rimane un criterio cruciale per l’assegnazione delle stelle. Tuttavia, non tutte le strutture ricettive desiderano telefoni aziendali sofisticati per le camere dei propri ospiti, poiché solo alcuni necessitano di anche solo una frazione delle funzionalità apprezzate in ambito aziendale! Nel settore alberghiero le priorità sono altre, tra cui la facile pulibilità, la possibilità di personalizzare l’involucro e il design intuitivo. Anche la privacy va considerata: l’elenco delle chiamate dell’ospite precedente non dovrebbe essere accessibile a terzi.

Queste particolarità hanno portato il pioniere della telefonia IP ad analizzare approfonditamente le esigenze del comparto. Con un’intera linea di telefoni IP, ora disponibile e composta da numerosi modelli sviluppati appositamente per l’hospitality inclusi ostelli e residenze per clientela business, Snom entra attivamente in questo settore.

Telefoni da camera all’avanguardia per un maggiore comfort nel settore alberghiero

Dai tasti di selezione rapida per tutte le funzioni primarie (reception, sveglia, prenotazione, chiamata d’emergenza…) all’ampia gamma di opzioni di funzionamento (sia tramite protocollo IP/DECT su IP sia WiFi): i nuovi dispositivi per il settore ricettivo si rivelano accessori eleganti e strumenti di comunicazione essenziali allo stesso tempo. Tutti i modelli sono dotati di una superficie antibatterica che protegge dai germi, presentano un design minimalista e un layout intuitivo. Arricchiscono quindi qualsiasi ambiente. Naturalmente, tutti i modelli consentono di beneficiare dei vantaggi delle tecnologie più moderne per le telecomunicazioni. Sono dotati altresì di vivavoce, funzione di silenziamento e possibilità di mettere in attesa le chiamate. Inoltre, offrono la rinomata qualità audio di Snom, che fornisce i prodotti della nuova serie HD e HM con una garanzia di tre anni.

Gli essenziali

I nuovi modelli HD100 e HD101 si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente. Le chiamate e i messaggi in attesa vengono segnalati anche visivamente. Grazie all’alimentazione tramite PoE, non è necessario occupare alcuna presa di corrente aggiuntiva nella stanza. Entrambi i dispositivi possono essere personalizzati individualmente, l’HD100 sulla stazione, l’HD101 anche sulla cornetta. A differenza dell’HD100, l’HD101 è un dispositivo DECT-over-IP moderno con cornetta wireless per la massima libertà di movimento: la base DECT integrata offre una portata del segnale fino a 50 metri e supporta fino a tre cordless DECT Snom HD1.

I versatili

I modelli HD350W e HD351W sono telefoni da tavolo Wi-Fi di nuova generazione dotati di un pannello di controllo intuitivo che ospita i tasti funzione e la tastiera e contribuisce al design moderno. Entrambi i dispositivi offrono tutte le funzionalità dei modelli di base menzionati in precedenza, compresa l’alimentazione tramite PoE. Come nel caso dell’HD101, anche l’HD351W dispone di una base DECT integrata, quindi di una cornetta senza fili, e supporta fino ad altri cinque telefoni cordless Snom HD3.

Con l’HM201 e il terminale HM2, il produttore offre una soluzione completa composta da una base DECT per un massimo di quattro telefoni per gli ospiti (da impiegarsi ad esempio in camera da letto, nell’anticamera, nel salone e nel bagno) dotati di tecnologia wireless DECT-over-IP per la massima libertà di movimento. La personalizzazione con il logotipo della struttura ricettiva viene apposta sul display. Il design moderno e lineare e il grande display a colori di questi telefoni ne fanno un elemento di stile in ogni camera.

“Con queste soluzioni innovative stabiliamo nuovi standard per il settore ricettivo. I nostri telefoni consentono a strutture di ogni categoria di offrire ai propri ospiti, ad un costo in linea con le aspettative del comparto, una dotazione ottimale anche in questo ambito”, afferma Jan Boguslawski, Technical Product Manager di Snom.