Dell Technologies cavalca l’onda dell’innovazione con i nuovi PC AI

I posti di lavoro stanno cambiando e le aziende, per stare al passo, devono seguire le tendenze. La tendenza chiave adesso è l’Intelligenza Artificiale e bisogna affidarsi ai giusti partner per una sua corretta implementazione. È per accompagnare le organizzazioni in questo nuovo percorso che Dell Technologies presenta la più ampia gamma di PC AI e mobile workstation AI progettati per supportare le aziende e la produttività dei collaboratori nella nuova era dell’intelligenza artificiale.

“La prossima generazione di PC sta emergendo in un momento cruciale; i nuovi aggiornamenti e le nuove funzionalità dei PC stanno creando la tempesta perfetta“, ha dichiarato Patrick Moorhead, fondatore e CEO di Moor Insights & Strategy. “I PC e le workstation AI di Dell, insieme al suo ecosistema di periferiche, software e servizi, offrono un continuum di AI progettato per migliorare l’esperienza dell’utente oggi e preparandole alle sfide future“.

“Tutte le aziende che vogliono rimanere competitive dovranno implementare l’intelligenza artificiale in qualche modo, e i PC AI saranno fondamentali“, ha dichiarato Sam Burd, presidente del Client Solutions Group di Dell Technologies. “Dall’esecuzione di carichi di lavoro AI complessi sulle workstation all’utilizzo quotidiano di applicazioni AI sui laptop, il PC AI sarà un investimento importante che porterà maggiore produttività e aprirà la strada a un futuro più intelligente ed efficiente. Il vantaggio di Dell inizia è quello di vantare il maggior numero di PC AI in tutto il portfolio, fin dal primo giorno, dando ai clienti la possibilità di iniziare oggi stesso il percorso verso l’AI“.

I PC AI per l’hybrid work

I PC equipaggiati con NPU (Neural Processing Unit) sono destinati a crescere dai circa 50 milioni di unità del 2024 a più di 167 milioni nel 2027, rappresentando quasi il 60% di tutti i PC consegnati in tutto il mondo2. La NPU aggiunge un motore di accelerazione di intelligenza artificiale in grado di svolgere più compiti dedicati all’AI, liberando la CPU e la GPU per altre attività. Questo migliora le prestazioni, la sicurezza, la durata della batteria e la produttività.

Dell produce i PC più intelligenti, gestibili e sicuri del mondo. Con una nuova gamma di laptop Latitude e workstation mobili Precision, Dell offrirà ai clienti la più ampia gamma di PC AI del settore, dai modelli entry-level fino a quelli ultra-premium e ai laptop e workstation. Equipaggiati con processori Intel Core Ultra con Intel vPro, i PC Dell consentono di raggiungere nuovi livelli di produttività ed efficienza. Gli utenti, per esempio, ora sono in grado di:

Collaborare con più efficacia . La combinazione dei vantaggi offerti dalla NPU per l’offload di funzionalità come l’inquadratura automatica, la sfocatura dello sfondo e l’eye-tracking con l’efficienza energetica dei processori Intel Core Ultra offre ai collaboratori la possibilità di consumare fino al 38% di energia in meno durante le chiamate via Zoom.

. La combinazione dei vantaggi offerti dalla NPU per l’offload di funzionalità come l’inquadratura automatica, la sfocatura dello sfondo e l’eye-tracking con l’efficienza energetica dei processori Intel Core Ultra offre ai collaboratori la possibilità di consumare fino al 38% di energia in meno durante le chiamate via Zoom. Creare contenuti più velocemente . Distribuendo i calcoli richiesti per la AI alle varie risorse CPU, GPU e NPU, gli utenti possono creare, attraverso Stable Diffusion, immagini con AI generativa cinque volte più rapidamente.

. Distribuendo i calcoli richiesti per la AI alle varie risorse CPU, GPU e NPU, gli utenti possono creare, attraverso Stable Diffusion, immagini con AI generativa cinque volte più rapidamente. Lavorare in modo più sicuro in un ambiente di lavoro ibrido . Un numero sempre maggiore di ISV continuerà a creare applicazioni per il PC AI. Ad esempio, Dell sta collaborando con Intel e CrowdStrike per scaricare le funzioni di sicurezza sul dispositivo sulla NPU. Ciò consente un rilevamento completo delle minacce, aiutando i clienti a individuare rapidamente i siti dannosi e le vulnerabilità della sicurezza con una latenza ridotta rispetto alle soluzioni basate su cloud.

. Un numero sempre maggiore di ISV continuerà a creare applicazioni per il PC AI. Ad esempio, Dell sta collaborando con Intel e CrowdStrike per scaricare le funzioni di sicurezza sul dispositivo sulla NPU. Ciò consente un rilevamento completo delle minacce, aiutando i clienti a individuare rapidamente i siti dannosi e le vulnerabilità della sicurezza con una latenza ridotta rispetto alle soluzioni basate su cloud. Restare nel flusso del lavoro. Il portfolio è dotato di Windows 11 e di un tasto Copilot per rendere ancora più facile il lavoro e il flusso di lavoro.

Servizi automatizzati basati su AI

Grazie alla leadership nell’automazione proattiva e predittiva, nonché nei servizi gestiti, le nuove funzionalità di Dell Services aiutano i clienti a:

Massimizzare i tempi di attività dei PC e migliorare la produttività con nuove funzionalità di auto-riparazione attraverso la ProSupport Suite per i PC . I clienti che si collegano alla tecnologia SupportAssist di Dell possono sfruttare la telemetria e l’intelligenza artificiale per risolvere i problemi dei PC senza l’intervento umano. In questo modo l’IT può attivare gli script creati da Dell per correggere autonomamente gli errori delle schermate blu, i problemi di temperatura e altro ancora su tutti i PC AI.

. I clienti che si collegano alla tecnologia SupportAssist di Dell possono sfruttare la telemetria e l’intelligenza artificiale per risolvere i problemi dei PC senza l’intervento umano. In questo modo l’IT può attivare gli script creati da Dell per correggere autonomamente gli errori delle schermate blu, i problemi di temperatura e altro ancora su tutti i PC AI. Mantenere l’aggiornamento del parco PC in linea con i tempi e il budget previsti con i nuovi M servizi gestiti di Dell . Quando i clienti hanno bisogno di nuovi dispositivi di intelligenza artificiale, Dell fornisce una pianificazione dettagliata, previsioni e gestione della supply chain per consentire un rollout tempestivo e mirato di dispositivi multi-vendor.

. Quando i clienti hanno bisogno di nuovi dispositivi di intelligenza artificiale, Dell fornisce una pianificazione dettagliata, previsioni e gestione della supply chain per consentire un rollout tempestivo e mirato di dispositivi multi-vendor. Adottare e massimizzare gli investimenti in GenAI con Digital Employee Experience Services per Gen AI. Questi servizi forniscono ai collaboratori gli strumenti e la tecnologia adatti ai loro diversi ruoli.

Principali caratteristiche dei PC AI e delle workstation mobili di Dell

Il nuovo portfolio di PC AI Dell Latitude comprende il modello Latitude 7350 Detachable, l’end-point con tastiera rimovibile più collaborativo del mondo6 che permette al professionista di lavorare alla scrivania con una dotazione completa di porte e accessori oppure di utilizzare il sistema in mobilità come tablet o come laptop. Rispetto agli altri detachable, questo modello vanta la miglior videocamera HDR 8MP7 per una ripresa ad alta qualità dell’utente in condizioni di illuminazione difficili. La gamma completamente rinnovata comprende aggiornamenti per le serie 5000, 7000 e 9000, tra cui i Latitude 7350/7450 Ultralight, i laptop di fascia alta da 13,3″ e 14″ più leggeri al mondo8.

Le nuove workstation mobili e fisse Dell Precision soddisfano le necessità di prestazioni di power user, sviluppatori e altri utenti avanzati. Leader globale nel segmento workstation9, Precision mette a disposizione la potenza che occorre per eseguire i workload AI su PC in modo sicuro ed economicamente vantaggioso. Integrate nelle nuove workstation mobili Precision sono state aggiunte le nuove GPU per laptop NVIDIA RTX 500 e 1000 Ada Generation che forniscono capacità AI e affidabilità di livello enterprise per poter lavorare ovunque, mentre Precision 3280 Compact Form Factor (CFF) è un nuovo fattore forma compatto realizzato per lo sviluppo AI meno impegnativo e per le applicazioni creative.

Il portfolio Dell di cuffie più intelligenti della propria categoria10 comprende cinque nuovissimi modelli. La cuffia Dell Premier Wireless ANC Headset (WL7024) è dotata di microfoni a cancellazione del rumore basati su AI che distinguono i segnali del parlato dai rumori di fondo sia dell’utente sia del suo pubblico, regolando il livello della cancellazione in base all’ambiente in cui si trova l’utilizzatore. Il sensore smart avanzato effettua intelligentemente azioni come silenziare/riattivare il microfono o mettere in pausa/riavviare la riproduzione non appena viene sollevato dalla testa un padiglione dell’auricolare, mentre controlli touch intuitivi permettono di personalizzare l’esperienza audio.

Accelerare l’economia circolare

Leader nel design circolare, Dell si occupa dell’intero ciclo di vita, utilizzando metalli e minerali riciclati per rendere i dispositivi più facili da riparare e da riciclare in modo responsabile.

I nuovi modelli di PC AI Latitude sono i primi al mondo a utilizzare cobalto riciclato nelle proprie batterie11.

Ispirato da Concept Luna, il modello Latitude 7350 Detachable è l’end-point con tastiera rimovibile più manutenibile12 al mondo a partire dal pannello del display per semplificarne le riparazioni e prolungarne la vita utile.

Dell aiuta i clienti a smaltire correttamente le apparecchiature IT grazie ai servizi di recupero e riciclo. Questo evita la produzione di rifiuti elettronici oltre ad aiutare a mantenere prodotti e materiali in circolazione più a lungo.

Disponibilità