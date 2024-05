Con AMERIA Touchfree i display professionali di Sony diventano più interattivi

Sony Professional Displays & Solutions ha stretto una partnership con il leader del controllo gestuale integrato AMERIA. L’obiettivo è creare una rivoluzionaria soluzione non-touch progettata per funzionare con qualsiasi modello di display professionale Sony, compresi i display professionali BRAVIA 4K e i display Crystal LED di ultima generazione. Prima soluzione completa che non richiede l’uso di un vetro protettivo, i display Sony alimentati da AMERIA Touchfree Solutions combinano una qualità d’immagine 4K superiore con il controllo dei gesti senza soluzione di continuità.

AMERIA Touchfree supera ogni limite e porta l’interattività ad un livello superiore

La partnership risponde alla crescente domanda di display interattivi e di digital signage nei settori aziendali quali istruzione, vendita al dettaglio, produzione e ospitalità. Oggi più che mai, le organizzazioni cercano di utilizzare questa tecnologia per facilitare la collaborazione e creare esperienze personalizzate. Grazie alla collaborazione con AMERIA, entrambe le aziende possono rivolgersi a una base di clienti più ampia ed esigente.

Senza vetro protettivo, AMERIA è l’unica soluzione interattiva che non compromette la qualità delle immagini e l’esclusivo rivestimento Deep Black Non-Glare di Sony. Integrando le soluzioni AMERIA Touchfree, gli utenti possono beneficiare di display interattivi senza compromettere le immagini luminose e ad alto contrasto dei display professionali di Sony, ricche di colori e di dettagli vividi.

Dopo il successo della partnership iniziale e in linea con l’impegno di Sony per l’innovazione e il miglioramento costanti, Sony e AMERIA sono ora in grado di offrire AMERIA Touchfree Solutions per qualsiasi display professionale Sony.

Dichiarazioni

“Data la crescente importanza che i nostri clienti attribuiscono all’interattività, siamo lieti di dare il benvenuto ad AMERIA come partner di Sony“, commenta Thorsten Prsybyl, Senior B2B Partnership Manager, Sony Professional Displays and Solutions. “Il bello di AMERIA Touchfree che abbiamo creato è che gli utenti non devono scendere a compromessi né sull’esperienza né sulla qualità delle immagini. La soluzione funziona con qualsiasi display professionale di Sony, quindi i clienti hanno la flessibilità di scegliere le dimensioni e il modello più adatto all’ambiente che desiderano“.

“Dal nostro punto di vista, Sony è il partner perfetto“, ha aggiunto il Dr. Johannes Tröger, Senior Vice President of Strategy and Business Development, AMERIA. “Eravamo alla ricerca di fornitori di hardware che offrissero schermi di qualità eccezionale, una facile integrazione del software e la disponibilità a collaborare per creare una configurazione standardizzata. Sony ci ha offerto tutto questo e molto di più. Ha colto al volo l’opportunità di innovare insieme e ci ha aiutato in modo decisivo a superare i limiti del possibile“.

I display di Sony alimentati da AMERIA Touchfree Solutions sono stati presentati per la prima volta a ISE 2024 e saranno nuovamente disponibili in anteprima a maggio a DSS Europe e a giugno a InfoComm.