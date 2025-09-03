Durst: direzione Viscom con un bagaglio carico di innovazione

Durst conferma la propria partecipazione a Viscom Italia (Fiera Milano, 1-3 ottobre 2025) con una selezione delle sue tecnologie più avanzate, pensate per ispirare e offrire nuove prospettive a chi opera nel mondo della stampa digitale di grande formato.

Per la prima volta in Italia Durst presenterà la P5 500 TEX iSUB

Tra le novità in primo piano, tutte rigorosamente “Made in Durst”, la nuova P5 500 TEX iSUB, che sarà presentata per la prima volta in Italia dopo il lancio ufficiale a FESPA 2025. L’ultima nata della piattaforma P5 è un sistema a sublimazione superwide da 5,2 metri con tecnologia water-based e fissaggio in linea, progettato per rispondere alle esigenze della produzione tessile su larga scala. Una soluzione unica nel suo genere, ideale per applicazioni come allestimenti fieristici sostenibili, fondali scenografici e interior decoration di grande formato.

L’innovazione tecnologica by Durst trova espressione anche nella flatbed universale P5 X. Una stampante ideata per coniugare precisione e produttività, utilizzabile anche in modalità roll-to-roll, che definisce nuovi standard in termini di versatilità applicativa. Entrambi i sistemi saranno in funzione durante tutta la kermesse, per permettere ai visitatori di toccare con mano la qualità delle prestazioni.

Accanto all’hardware, ampio spazio sarà dedicato all’ecosistema software Durst, con dimostrazioni live delle soluzioni Workflow e Analytics. Questi strumenti proprietari, perfettamente integrabili con le tecnologie del produttore altoatesino, consentono di ottimizzare ogni fase del flusso di lavoro, migliorando l’efficienza operativa e la gestione dei processi aziendali.

Durante tutta la manifestazione, il team Durst sarà a disposizione per demo personalizzate e approfondimenti mirati, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare nuove soluzioni e confrontarsi direttamente con gli specialisti del Gruppo.

Dichiarazioni

“Viscom Italia rappresenta un appuntamento strategico per il nostro mercato di riferimento. Portiamo in fiera due soluzioni che esprimono al meglio la nostra visione all’insegna del motto ‘Production Excellence 360°’, dove ogni componente, dall’hardware al software, è progettato per lavorare in sinergia, assicurando massima qualità, efficienza e continuità produttiva”, afferma Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst Group. “Quest’anno in particolare, la nostra presenza sarà focalizzata sul dialogo diretto con i clienti, per condividere opportunità concrete di sviluppo”.