Factorial e TD SYNNEX rivoluzionano l’HR

TD SYNNEX annuncia la partnership con Factorial, realtà operante nel settore delle soluzioni innovative per le risorse umane.

Factorial, fondata nel 2016 a Barcellona, ha rapidamente guadagnato riconoscimento come pioniere nel trasformare l’approccio alle risorse umane attraverso strumenti all’avanguardia che semplificano e automatizzano i processi aziendali. Questa partnership segna un passo significativo nella strategia di espansione nel mercato italiano, consentendo alle PMI di accedere facilmente alle soluzioni innovative di Factorial attraverso la vasta rete di distribuzione di TD SYNNEX.

La partnership si concentra sull’offrire alle PMI italiane una gamma completa di soluzioni avanzate per la gestione delle risorse umane, consentendo loro di ottimizzare le operazioni e concentrarsi sul successo fondamentale: le persone. Inoltre, questa collaborazione si propone di fornire, attraverso TD SYNNEX, supporto completo ai partner di Factorial, compresa la formazione sul prodotto, il supporto commerciale e le campagne di marketing, per garantire il successo congiunto nel mercato italiano in continua evoluzione.

“La partnership con Factorial per TD SYNNEX è strategica verso l’ampliamento del portafoglio di soluzioni “as-a-service” che consentono ai nostri rivenditori di avere un modello veloce e flessibile per rispondere alle diverse richieste del mercato. Uno dei primi obiettivi della practice Business Application SW è fornire soluzioni innovative ai nostri clienti rendendoli competitivi anche in contesti specifici come quello HR con Factorial”, dichiara Alessandro Stefanini, Business Application SW Practice Manager in TD SYNNEX.

Andrea Galimberti, Head of Strategy and Partner in Italia di Factorial, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con TD SYNNEX per portare le nostre soluzioni innovative alle PMI italiane. Questa partnership strategica ci permetterà di ampliare significativamente la nostra presenza sul mercato italiano e offrire un valore tangibile ai nostri clienti attraverso un accesso semplificato alle nostre soluzioni avanzate”.

La partnership tra TD SYNNEX e Factorial segna un nuovo capitolo nell’innovazione delle risorse umane in Italia, offrendo alle aziende accesso a soluzioni all’avanguardia che rivoluzioneranno la gestione del personale e l’ottimizzazione delle risorse aziendali.