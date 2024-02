Genetec presenta Security Center SaaS

Genetec, provider per le tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, per la protezione delle procedure e le soluzioni di business intelligence, annuncia Security Center SaaS. Cybersecurity e privacy sono alla base di questa nuova soluzione software SaaS (Software as a Service) estremamente scalabile, aperta e unificata. È stata progettata per offrire la gestione combinata del controllo degli accessi, video, ricerca forense, monitoraggio delle intrusioni, automazione e molte altre funzionalità di sicurezza avanzate: Security Center SaaS inaugura un nuovo capitolo nell’evoluzione tecnologica della sicurezza fisica.

“Il settore della sicurezza fisica non offriva servizi cloud o Software as a Service di livello adeguato, in modo particolare nel segmento enterprise“, afferma Christian Morin, Vice President of Product Engineering e CSO, Genetec. “Grazie a Security Center SaaS, le organizzazioni non sono più costrette a scegliere tra soluzioni interamente on-premise o interamente cloud, con soluzioni as-a-service proprietarie o limitate da un punto di vista funzionale. Le caratteristiche e l’architettura aperta di Security Center SaaS sono state studiate per consentire ai sistemi di gestire carichi di lavoro complessi laddove è necessario. Questa flessibilità risponde a un’esigenza che gli utenti finali hanno manifestato da molto tempo e va a colmare un’importante lacuna del mercato”.

Genetec presenta una soluzione SaaS ibrida creata per i partner di canale

Le implementazioni in ambito security diventano sempre più sofisticate e di conseguenza gli utenti hanno la necessità di rivolgersi a professionisti di cui potersi fidare e che siano in grado di guidarli nel processo di transizione verso ambienti cloud e ibridi. Per commercializzare questa nuova soluzione SaaS, Genetec ha trasformato il proprio approccio per quanto riguarda il processo di procurement, di implementazione e di manutenzione, pur mantenendo le stesse funzionalità per il mondo enterprise, che già da tempo le utilizza.

“Gli attuali approcci al SaaS sminuivano il ruolo dei partner di canale, che per Genetec rimangono centrali in un’ottica di successo del cliente e del progetto. Security Center SaaS rappresenta un’importante opportunità per i nostri system integrator, che nel lungo periodo si traduce in migliori margini e soddisfazione da parte del cliente, senza che il partner debba affrontare ulteriori investimenti in termini di tempo o risorse“, ha dichiarato Michel Chalouhi, Vice President of Global Sales, Genetec.

Grazie a un processo automatizzato per le quote e gli acquisti, i sistemi sono perfettamente operativi entro pochi minuti dal momento in cui viene effettuato l’ordine. Il nuovissimo portale Genetec semplifica la quotazione, l’ordine, l’implementazione anche su larga scala, in modo che i partner di canale possano continuare a far crescere la propria attività, fornire la tecnologia e soddisfare le esigenze dei clienti finali.

Esperienza enterprise in cloud

Grazie alla capacità di centralizzare il monitoraggio e la gestione di più siti, Security Center SaaS è ideale per soddisfare le esigenze dei clienti che operano in un’ampia gamma di settori verticali, tra cui retail, istruzione, campus aziendali, banche, healthcare, pubblica amministrazione locale. Grazie alla sua elevata flessibilità, la soluzione Genetec può supportare implementazioni a bassa densità con un numero limitato di dispositivi direct-to-cloud e scalare fino a migliaia di siti e dispositivi con storage e processing ibridi. Gli operatori, inoltre, possono gestire le operazioni da un SOC (Security Operation Center) oppure in mobilità, grazie a robuste applicazioni web e mobili.

L’evoluzione verso il cloud, senza problemi

Security Center SaaS è una piattaforma “deployment-agnostic” che supporta un’ampia gamma di configurazioni. Basata su architettura SaaS ibrida, la nuova soluzione consente alle aziende di spostare componenti e siti sul cloud in base alle proprie esigenze e richieste utilizzando un insieme di servizi nativi in cloud e dispositivi gestiti dal cloud, con archiviazione ed elaborazione all’edge. Grazie all’architettura aperta, Security Center SaaS offre alle aziende la libertà di scegliere i dispositivi e le telecamere per il controllo degli accessi più adatti alla propria attività.

Inoltre, Security Center SaaS si connette facilmente a dispositivi e infrastrutture di sicurezza on-premise già esistenti, in aggiunta, anche i dispositivi di controllo accessi e telecamere, che non sono cloud-ready, possono essere collegati a Security Center SaaS in modo estremamente semplice tramite le periferiche edge di Genetec.

Disponibilità della nuova soluzione SaaS di Genetec

Disponibile a livello internazionale da aprile 2024 presso i partner certificati Genetec, Security Center SaaS viene proposto con piani di abbonamento a diversi livelli in base al numero di connessioni dei dispositivi. La nuova soluzione SaaS sarà presentata per la prima volta in occasione dell’International Security Conference & Exposition di Las Vegas – ISC West 2024.