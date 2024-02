Gestione delle spedizioni: da oggi Esprinet è distributore Qapla’

Una nuova partnership è stata appena annunciata nel settore della gestione delle spedizioni eCommerce, ovvero quella tra ESPRINET, gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, e Qapla’. ESPRINET distribuirà l’intera gamma di Qapla’, partendo dalla stampa delle etichette, passando per il tracciamento delle spedizioni eCommerce fino ad arrivare alla personalizzazione delle e-mail transazionali.

La gestione delle spedizioni online si potenzia con questa partnership

Qapla’ è il software che semplifica la gestione delle spedizioni eCommerce e trasforma le comunicazioni sullo stato di consegna degli ordini in un potente strumento di marketing. La piattaforma all-in-one gestisce, monitora e controlla tutte le fasi delle spedizioni: dalla creazione dell’etichetta in 3 semplici clic, al tracking, fino alla personalizzazione di e-mail,

Esprinet mette a disposizione di Qapla’ la propria rete distributiva e i propri tool digitali per poter presentare, in modo efficace e pervasivo, questa soluzione a tutti i propri clienti.

Dichiarazioni

“Qapla’ è uno dei player nel settore dei servizi SaaS per gli eCommerce, si propone come il partner ideale per semplificare e potenziare la gestione delle spedizioni online. Abbiamo scelto Esprinet come distributore per la sua innovativa impronta tech e per le sue competenze ventennali nell’ambito tecnologico. La vasta rete di partnership di Esprinet e la sua presenza consolidata sul mercato consentono a Qapla’ di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, sfruttando al massimo il potenziale di crescita. Inoltre, la reputazione di Esprinet per la qualità dei servizi offerti e l’approccio orientato al cliente si allineano perfettamente con la visione di Qapla’ nell’offrire soluzioni di gestione delle spedizioni all’avanguardia”, ha commentato Alberto Lombardo, Country Manager Italia di Qapla’.

“Grazie a Qapla’, player nel settore di soluzioni Saas per gli ecommerce, aumenta la proposta di Esprinet in ambito servizi digitali e per la vendita. La soluzione Qapla’ permetterà ai nostri clienti di gestire e monitorare tutte le fasi delle spedizioni in drop-shipping migliorando, potenziando ed efficientando il flusso di comunicazione verso i propri end user”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet.