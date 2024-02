HONOR: il regalo di San Valentino adatto ad ogni esigenza

Con San Valentino alle porte, per molti è giunto il momento di pensare a cosa regalare all’anima gemella. Tuttavia, fare la scelta giusta non è sempre facile e spesso si rischia di fare un regalo che non rispecchi i gusti del proprio amato. Ecco perché HONOR ha elaborato una piccola guida con diverse proposte e suggerimenti per aiutare il partner a fare la scelta giusta.

HONOR Magic V2: per l’anima gemella al passo con l’innovazione

Dedicato a tutti i tech addicted, che non rinunciano a seguire gli ultimi trend tecnologici, HONOR si propone con l’ultimo arrivato, il Magic V2. Il foldable inward di HONOR si presenta come il più sottile al mondo e la sua cerniera, realizzata in lega di titanio, è in grado di superare le 400.000 pieghe dimostrandosi così un device resistente che non rinuncia però all’eleganza del design. Il nuovo smartphone del brand sarà in grado di conquistare il partner sempre al lavoro che si districa tra le varie schermate. Infatti, la funzionalità Dual Tasking Efficiency, abilitata da uno schermo diviso verticalmente, trasforma il multitasking in un’attività veloce e facile da gestire, consentendo agli utenti di destreggiarsi contemporaneamente tra lavoro e tempo libero. Il nuovo smartphone dal look sobrio e dalle linee pulite sarà in grado di conquistare anche il partner più sofisticato.

HONOR Magic 6 Lite: dedicato a tutti i maldestri

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo telefono perché quello vecchio si è rotto cadendo dalla scrivania, HONOR ha ideato il nuovo e resistente Magic 6 Lite. Infatti, il suo display integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop che conferisce allo smartphone una resistenza alle cadute e una durabilità di livello superiore. Certificato cinque stelle da SGS per resistenza complessiva alle cadute, il display HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, grazie anche all’uso di materiali di nuova generazione, utilizza una tecnologia di ammortizzazione avanzata, che aumenta la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte, garantendo la massima robustezza anche in caso di cadute da un’altezza di 1,5 metri e indipendentemente dal punto di impatto.

HONOR 90: per il partner alla ricerca dello scatto perfetto

Per tutti gli amanti della fotografia, alla ricerca dello scatto migliore da postare sui propri profili social, HONOR propone il modello HONOR 90. Infatti, grazie alla sua fotocamera potente e versatile è perfetto per tutti i content creator. Il nuovo sistema a tre fotocamere è composto da una camera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza. Regalando l’HONOR 90 all’anima gemella ci si assicureranno foto perfette in grado di racchiudere i momenti speciali vissuti insieme.

HONOR Pad X9: per l’anima gemella amante del multitasking

Per tutti coloro la cui anima gemella è amante dei tablet in grado di coniugare la navigazione online quotidiana all’intrattenimento, HONOR propone il versatile HONOR Pad X9. Dal design sofisticato e accattivante, HONOR Pad X9 garantisce a tutti gli utenti prestazioni di alto livello, possibili grazie all’ultima versione aggiornata di MagicOS 7.1 basata su Android 13. Sfruttando appieno la memoria, il potente processore Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6 nm garantisce una grafica fluida e una risposta rapida, consentendo agli utenti di gestire facilmente anche le attività più intense e impegnative. Il device è dotato di una batteria da 7250 mAh per una connettività di lunga durata, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica, rendendolo così ideale per tutti coloro che hanno bisogno di una migliore durata della batteria per vivere al meglio l’esperienza di intrattenimento. In questo modo il partner potrà finalmente svolgere tutte le proprie attività online utilizzando un unico device.

HONOR Pad 8: per il partner che non rinuncia all’intrattenimento

Per chi vuole far felice la propria anima gemella che ama guardare le serie tv, i film e i video in qualsiasi momento e ovunque si trovi, HONOR arriva in aiuto proponendo il pratico HONOR Pad 8. Caratterizzato da un elegante corpo in alluminio, HONOR Pad 8 pesa solo 520g e offre la massima portabilità e flessibilità in movimento. Grazie al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, il device garantisce un’esperienza di intrattenimento davvero immersiva. Dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, il nuovo HONOR Pad 8 offre un’esperienza audio impareggiabile, con effetti sonori più potenti e bilanciati. È inoltre dotato di una batteria extra-large da 7250 mAh, che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto per la massima produttività, perfetta per chi ha bisogno di una batteria potenziata per soddisfare le proprie esigenze di intrattenimento.