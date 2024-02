Kyocera sempre più attenta all’ambiente con PrintReleaf

Molte realtà stanno facendo enormi sforzi per contribuire al benessere del Pianeta. Un esempio è quello di digitalizzare i documenti per azzerare il consumo di carta; ci sono però aziende che hanno ancora bisogno della carta nei loro processi e quindi, per compensare, decidono di aderire a dei progetti di riforestazione. Tra queste aziende c’è Kyocera Document Solution Italia, player globale nelle soluzioni per la gestione documentale, che annuncia di aver scelto PrintReleaf, azienda nata nel 2011 nel Colorado, come partner strategico per la compensazione del consumo di carta tramite la piantumazione di alberi in aree geografiche che necessitano di un intervento di riforestazione.

Grazie a una soluzione concreta di compensazione ambientale, PrintReleaf accompagna le imprese nel loro percorso verso un business più sostenibile, mitigando l’impatto delle attività di stampa in settori dove la stampa di documenti è ancora necessaria.

PrintReleaf calcola la quantità di carta consumata dalle aziende, riforestando poi l’equivalente del loro consumo di carta e compensando le emissioni di carbonio associate ai prodotti di carta e imballaggio. Con una soluzione scalabile e chiavi in mano, supporta le aziende di tutte le dimensioni nel loro percorso di sostenibilità, aumentando l’impatto positivo delle loro attività e traducendo in azione gli impegni ambientali.

Con Kyocera gli sprechi si riducono

I clienti Kyocera possono già beneficiare di sistemi multifunzione e soluzioni documentali mirati alla riduzione degli sprechi e dei consumi, grazie a impostazioni per il controllo del numero delle pagine stampate e soluzioni per il monitoraggio da remoto dei dispositivi, come Kyocera Fleet Services. Oggi, grazie alla collaborazione con PrintReleaf, Kyocera Document Solutions amplia il suo raggio di azione in ambito ambientale, contribuendo a un pianeta più verde.

La piattaforma tecnologica PrintReleaf Exchange (PRX) è la prima al mondo in grado di collegare i consumatori di carta con progetti di riforestazione globale per certificare e ridistribuire il consumo di carta in termini di riforestazione. La certificazione avviene in due fasi: Certificazione organizzativa e Certificazione di progetto.

La Certificazione organizzativa viene rilasciata ai partner forestali globali. L’organismo di certificazione, SGS International, gestisce un audit per garantire che i partner soddisfino i requisiti organizzativi indicati nello standard PrintReleaf.

Monitorare la riforestazione in tempo reale

L’approccio di PrintReleaf offre anche trasparenza nel processo. Le organizzazioni possono monitorare in tempo reale il progresso della riforestazione, garantendo una partecipazione attiva e una chiara comprensione dell’effetto positivo delle loro azioni. Alle aziende vengono infatti rilasciati certificati per gli alberi piantati nei progetti di riforestazione di loro scelta, così da tenerle costantemente aggiornate sullo stato del loro progetto.

Essere in possesso della certificazione PrintReleaf permette di dimostrare l’impegno concreto nelle azioni di riforestazione del pianeta, rendendo queste ultime tangibili ed efficienti grazie ai partner che si occupano del rimboschimento globale.