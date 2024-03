Magic V2: il foldable di HONOR che migliora la vita quotidiana

Negli anni gli smartphone hanno subito moltissime trasformazioni cercando di andare incontro alle esigenze degli utenti pur portando sempre sul mercato un certo tocco di innovazione volto a stupire. I primi modelli si focalizzavano sulle funzioni più basilari: chiamate, messaggi e per alcuni anche una prima fotocamera rudimentale. Successivamente, si sono evoluti verso schermi sempre più grandi e profili più sottili, dando priorità alle nuove richieste degli utenti: la possibilità di fruire di contenuti multimediali tramite lo smartphone. Ad oggi, la domanda si è spostata verso una nuova tipologia di telefono che permetta di svolgere più attività contemporaneamente. Da qui, l’idea di creare una nuova categoria, quella del foldable, i cui device abbiano un doppio schermo che permetta di lavorare simultaneamente a più progetti o di consultare allo stesso tempo più finestre, senza porsi il problema di un display limitato nelle dimensioni. HONOR, da sempre volta a creare tecnologia a misura d’uomo, ha voluto proporre una sua interpretazione di telefono pieghevole, andando a creare un modello, il Magic V2, che rivede totalmente l’idea di utilizzo di uno smartphone.

I foldable: un segmento in crescita

Il successo di questa nuova categoria di prodotto è avvalorata dai dati dell’ultimo Global Foldable Smartphone Tracker and Forecast di Counterpoint Research, secondo il quale le spedizioni globali di smartphone pieghevoli dovrebbero superare la soglia dei 100 milioni entro il 2027. E se è vero che il foldable fino ad oggi si è posizionato come un prodotto di nicchia, resta comunque un segmento importante per i brand che vogliono mantenere la leadership nel settore dell’innovazione e la presenza su un mercato premium. Inoltre, considerando l’ultimo sondaggio sulle preferenze degli utenti verso gli smartphone pieghevoli, le risposte dei consumatori mostrano una disponibilità all’acquisto sempre più elevata e questo va a giustificare il clamore che si sta generando sempre più attorno a questi nuovi dispositivi. Il target di riferimento resta quello dei professionisti che necessitano di un device tecnologicamente sofisticato e affidabile in grado di supportarli in più attività, anche contemporaneamente, durante tutto l’arco della giornata, senza rinunciare però al design.

Magic V2: Il foldable di HONOR

Come anticipato, il Magic V2 è il prodotto con il quale HONOR si è voluto posizionare nel segmento di mercato dedicato ai foldable. La prima caratteristica che lo rende unico nel suo genere è il suo design sottile: infatti, HONOR ha progettato meticolosamente ogni componente per ridurre al minimo lo spazio. Il risultato è un profilo incredibilmente sottile di soli 9,9 mm quando è ripiegato, in grado di competere con i tradizionali smartphone a schermo piatto in termini di portabilità. Se a questo si aggiunge un peso di soli 231 g, questo pieghevole diventa un concentrato di potenza restando tuttavia leggero come una piuma, pronto a scivolare senza fatica in tasca o in borsa.

Molto leggera è anche la sua cerniera realizzata in titanio, una meraviglia ingegneristica che unisce durabilità a un look sobrio. Questo materiale offre una notevole resistenza pur essendo più leggero rispetto ai materiali tradizionali ed è la ragione per la quale HONOR ha un profilo così elegante, garantendo una piega dello schermo quasi invisibile. Il brand non si è fermato solo all’estetica: questa cerniera è stata rigorosamente testata per resistere a oltre 400.000 pieghe. HONOR Magic V2 è la prova che i dispositivi pieghevoli possono essere all’avanguardia e costruiti per durare nel tempo.

Ulteriore feature che conferisce qualità allo smartphone HONOR è la sua batteria. Infatti, realizzata a doppia cella in silicio-carbonio da 5000 mAh, è in grado di fornire energia sufficiente a garantire un’intera giornata di utilizzo. Inoltre, in caso di bisogno, con la ricarica rapida da 66 W il telefono tornerà in azione dopo poco.

Se è vero che il Magic V2 è pensato per soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di un telefono per svolgere contemporaneamente più funzioni, HONOR non ha però dimenticato il comparto fotografico. Infatti, la tripla configurazione posteriore vanta un obiettivo Ultra Wide da 50MP per catturare paesaggi mozzafiato e gestire senza problemi scatti di gruppo di grandi dimensioni mentre la doppia fotocamera frontale da 16MP garantisce autoritratti luminosi e vibranti e videochiamate cristalline.

I mille e uno utilizzi del foldable: perché scegliere HONOR?

Oltre a tutte le caratteristiche che lo rendono un prodotto premium, ci sono tanti motivi per i quali si dovrebbe scegliere HONOR Magic V2 quando si è alla ricerca di un foldable: