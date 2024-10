Magic7: HONOR presenta la “magia” dell’AI Autopilot

Entusiasmanti e strabilianti novità sono state presentate sul palco dello Snapdragon Summit 2024. Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato che la sua prossima serie Magic7 sarà alimentata dalla rivoluzionaria piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite di Qualcomm Technologies.

Allo Snapdragon Summit 2024, HONOR ha rivelato i suoi piani per sviluppare un ecosistema AI-first. Sul palco, HONOR ha presentato le rivoluzionarie funzionalità AI in arrivo sulla serie Magic7, tra cui il primo AI Agent on-device del settore per un ecosistema aperto, il primo rendering grafico con NPU in tempo reale per i giochi su mobile e il primo ritratto generativo abilitato dall’AI on-device con una nitidezza straordinaria. L’azienda ha anche dato un’anticipazione dell’aspetto della sua nuova serie di punta.

Autopilot AI for Mobile in Magic7: Il primo agente AI del settore per un ecosistema aperto

Con la serie HONOR Magic7 debutterà il primo AI Agent on-device del settore per un ecosistema aperto. Grazie a un semplice testo o una richiesta vocale, l’AI Agent può ordinare piatti da asporto per conto dell’utente. Con il suo consenso, può imparare dalle abitudini degli utenti per prendere decisioni intelligenti, ad esempio può capire quali sono le preferenze dell’utente e ordinare di conseguenza.

È anche in grado di trovare e canc”llar’ abbonamenti indesiderati in diverse app con un semplice comando, rompendo i confini tra app e servizi. L’AI Agent è in grado di assistere l’utente in un’ampia gamma di utilizzi, tra cui la pianificazione di viaggi, la prenotazione di biglietti, la programmazione del calendario, la gestione delle notifiche, il trasferimento di file tra app e altro ancora. Previsto per il lancio di MagicOS 9.0 sulla serie HONOR Magic7, l’AI Agent offre una comodità senza precedenti e inaugura l’era dell’AI Autopilot.

AI-empowered Hardware: AI generativa sul dispositivo della serie Magic7 per i ritratti fotografici e giochi alimentata per la prima volta da NPU computing

L’imminente smartphone della serie Magic7 porterà per la prima volta l’intelligenza artificiale generativa per ritratti fotografici e giochi grazie all’elaborazione NPU. La nuova serie introdurrà il primo rendering grafico AI in tempo reale del settore per i giochi mobili. Rispetto agli altri smartphone, la soluzione di HONOR riduce il carico della GPU, con conseguente riduzione delle temperature del dispositivo e una migliore esperienza di gioco con una qualità dell’immagine superiore.

Seamless AI: MagicRing che potenzia l’ecosistema Snapdragon

Nel corso della fiera, HONOR ha dimostrato come sta collaborando con Qualcomm Technologies per definire l’ecosistema AI-first, con l’obiettivo di rivoluzionare le esperienze degli utenti in termini di connettività, interazione e prestazioni. HONOR ha mostrato come la sua tecnologia MagicRing stia potenziando l’ecosistema attraverso una serie di prodotti, applicazioni e servizi.

MagicRing facilita l’esperienza dell’intelligenza artificiale multi dispositivo, grazie al flusso sicuro e fluido di servizi e informazioni tra i device. Ad esempio, quando si utilizza Windows su Snapdragon, Cocreator consente agli utenti di produrre opere d’arte dettagliate a partire da semplici disegni. Grazie a MagicRing, gli utenti possono accedere senza problemi a Cocreator sul loro HONOR MagicPad 2, disegnando capolavori di intelligenza artificiale con la loro Magic Pencil. Possono anche utilizzare l’AI Eraser di HONOR Magic V3 su HONOR MagicBook Art 14 per sperimentare la comodità dell’AI mobile su tutti i dispositivi.

Grazie allo Snapdragon 8 Elite e a MagicOS 9.0, la serie HONOR Magic7 si appresta a inaugurare una nuova era di Autopilot AI con il suo intuitivo AI Agent. Il dispositivo in arrivo porterà per la prima volta l’intelligenza artificiale generativa sul dispositivo per i ritratti e i giochi, grazie all’elaborazione NPU. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni.

Dichiarazioni

“Apertura e collaborazione sono parte del nostro DNA”, ha commentato Ray Guo, CMO di HONOR Device. “Con il supporto di Qualcomm Technologies, stiamo definendo l’ecosistema AI-first e rivoluzionando le esperienze degli utenti nell’era dell’AI. Siamo entusiasti di presentare il primo AI Agent del settore e di portare per la prima volta l’AI generativa sul dispositivo sia per i ritratti fotografici che per i giochi, grazie all’elaborazione NPU. Benvenuti nell’era dell’intelligenza artificiale autopilot per i dispositivi mobili”.

“Siamo entusiasti di collaborare con HONOR per dare forma al futuro dell’IA e ridefinire il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia”, ha commentato Chris Patrick, SVP e GM di Mobile Handsets, Qualcomm Technologies. “Insieme, siamo pronti a spingere i confini dell’IA e a creare esperienze davvero rivoluzionarie”.