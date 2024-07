HONOR Magic V3: la serie foldable di HONOR presto disponibile in Europa

Non smette di stupire HONOR, il marchio tecnologico globale famoso e apprezzato dagli utenti per la sua tecnologia innovativa a prezzi accessibili. A un mese di distanza dal lancio europeo dell’HONOR 200 Pro, il brand ha presentato i suoi smartphone pieghevoli di punta di nuova generazione, HONOR Magic V3 e HONOR Magic Vs3, in occasione di un grande evento a Shenzhen, in Cina. La nuova serie di HONOR è un’ammiraglia pieghevole che combina perfettamente tecnologia all’avanguardia e design ultrasottile.

L’HONOR Magic Vs3 offre un prezzo bilanciato e un’esperienza d’uso completa, che lo rendono la scelta ideale per chi è nuovo agli schermi pieghevoli.

“Il lancio della serie HONOR Magic V3 ha stabilito un nuovo benchmark per lo spessore degli smartphone pieghevoli”, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co. “HONOR continua a guidare l’innovazione nel settore dei telefoni foldable, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso eccezionale, paragonabile a quella degli smartphone di punta a design tradizionale in termini di sottigliezza e leggerezza. Il corpo ultra-sottile e il design premium della nuova serie di foldable HONOR ridefiniscono lo standard di ciò che uno smartphone pieghevole dovrebbe incarnare”.

HONOR Magic V3: design più sottile, prestazioni ancora maggiori

La serie Magic V3 stabilisce un nuovo record grazie a uno spessore di soli 9,2 mm. Inoltre, il suo peso di 226 g è ancora più leggero di molti flagship non pieghevoli. Con uno spessore da chiuso di 9,8 mm e un peso di 226 g, il Magic Vs3 si distingue anche nel mercato dei telefoni inward foldable.

In termini di durata della batteria, la serie Magic V3 supera ancora una volta le aspettative, grazie alla nuova batteria al silicio-carbonio di terza generazione, che raggiunge un’elevata capacità di 5150 mAh. Le eccezionali prestazioni della batteria consentono di soddisfare le esigenze di un’intera giornata anche in condizioni di carico elevato. Inoltre, sia HONOR Magic V3 che HONOR Magic Vs3 supportano la ricarica rapida via cavo da 66W e la ricarica rapida wireless da 50W.

Catturare momenti brillanti

In termini di immagini, anche con un telefono pieghevole leggero, la serie Magic V3 mantiene standard eccezionalmente elevati nel settore. La serie HONOR Magic V3 eccelle nelle immagini grazie al Falcon Camera System e all’AI Motion Sensing Capture. HONOR Magic V3 è dotato di una fotocamera da 50MP con la più grande apertura f/1.6 tra i telefoni pieghevoli. Inoltre, nonostante il corpo estremamente sottile e leggero, incorpora un modulo fotocamera con teleobiettivo a periscopio, che consente di ottenere una capacità di zoom fino a 100X. La versatile modalità hover consente infine l’utilizzo a mani libere in vari scenari.

Tecnologia pionieristica per la protezione degli occhi

Grazie ai continui investimenti in R&S, HONOR ha sviluppato con successo diverse tecnologie di protezione degli occhi. Grazie alle tecnologie PWM Dimming, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, Natural Tone Display e Hardware-level Low Blue Light Technology, la tecnologia HONOR Eye Comfort Display della serie HONOR Magic V3 offre agli utenti una protezione completa degli occhi, passando da una protezione passiva a una attiva.

Esperienza AI potenziata con MagicOS

La serie Magic V3 è dotata dell’ultima versione di MagicOS 8.0.1, in grado di fornire servizi personalizzati basati sulla comprensione delle preferenze dell’utente, grazie al riconoscimento delle intenzioni abilitato dall’intelligenza artificiale. In questo modo gli utenti possono eseguire comode operazioni con un’esperienza migliorata e personalizzata.

Colorazioni, Prezzo e Disponibilità della serie HONOR Magic V3

La serie HONOR Magic V3 sarà disponibile in una gamma di colori eleganti, tra cui White, Black, e Green, mentre l’HONOR Magic V3 presenta un’esclusiva opzione Reddish Brown. L’HONOR Magic V3 e l’HONOR Magic Vs3 saranno inizialmente disponibili per l’acquisto in Cina, con prezzi compresi tra 8999 RMB e 10.999 RMB a seconda del modello.

La serie Magic V3 sarà disponibile anche in Europa nei prossimi mesi.