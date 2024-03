Marco Bonaventura guiderà gli sviluppi di Cambium in Grecia, Malta e Cipro

Cambium Networks annuncia l’affidamento di nuovi ruoli ad alcune delle figure già presenti in azienda: Marco Bonaventura, aggiunge al ruolo attuale di Channel Account Manager per l’Italia, la responsabilità per lo sviluppo del canale per l’area di Grecia, Malta e Cipro.

Marco Bonaventura sarà affiancato da Max Moccia in qualità di Regional Technical Manager e da Natalia Perez nel ruolo di Inside Channel Account Manager.

“In Cambium crediamo molto nelle potenzialità dell’area”, commenta Marco Olivieri, Regional Sales Director Southern Europe. “Marco Bonaventura e Max Moccia portano un considerevole bagaglio di competenze ed esperienze che saranno preziose per raggiungere i nostri obbiettivi nella regione. Il loro impegno sarà attivamente sostenuto da una giovane manager recentemente entrata in Cambium, Natalia Perez. Siamo certi che questo team ci darà grandi soddisfazioni”.

Il background di Marco Bonaventura, Max Moccia e Natalia Perez

Marco Bonaventura porta la sua approfondita conoscenza del mercato ICT/Telco/Cybersecurity, maturata in oltre 20 anni di attività sul piano commerciale e marketing all’interno di multinazionali basate in Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti e la sua ampia esperienza nella negoziazione di processi commerciali dal grande cliente finale fino agli accordi quadri con gli operatori del settore.

Con più di 13 anni di esperienza professionale nel mercato del Mobile e del Wireless, Max Moccia svolge il delicato ruolo di consulente prevendita tecnico, fornendo supporto sia ai partner che agli end user e guidando i processi prevendita. Esperto nell’identificazione dei requisiti sia tecnici che business del cliente, sviluppa una solida competenza nella progettazione di sistemi e nella gestione dei test sia sul campo che in laboratorio, nell’affiancamento sui bandi gara e nell’analisi ed implementazione di architetture.

Natalia Perez, in Cambium Networks da pochi mesi, proviene da una esperienza nel marketing in GSMA, l’organizzazione globale che sostiene gli standard e supports l’interoperabilità tra coloro che utilizzano la tecnologia Global System for Mobile (GSM).