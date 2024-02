Memory Card CFexpress: Lexar presenta la nuova gamma di prodotti

La tecnologia si evolve a passo spedito e i dispositivi di memoria diventano sempre più piccoli ma dalle maggiori capacità. Da quando la CompactFlash Association (CFA) lo ha annunciato nel 2016, il formato CFexpress si è evoluto per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti fotografici e video. Con i continui progressi compiuti nel campo della registrazione dei filmati ad alta definizione – che ha sancito il passaggio dallo standard Full HD al 4K Ultra HD fino al 6K e 8K – anche le schede di memoria SD e XQD più performanti hanno dovuto lasciare il posto alle più veloci memory card CFexpress, prima di tipo A, poi di tipo B. Ciò per offrire in fase di registrazione più corsie di trasferimento dati in simultanea, quindi velocità reali prossime o superiori ai 2 GB/s.

Le memory card CFexpress Lexar sono le più performati

Lexar è l’azienda che più di ogni altra ha saputo sfruttare le potenzialità dello standard CFexpress per creare linee di memory card e lettori di schede dedicate alle mirrorless top di gamma e alle videocamere di livello cinematografico prodotte dai vari brand.

Lo standard CFexpress, considerato oggi la soluzione più performante per la ripresa di video professionali e di immagini in rapida sequenza, trova la massima espressione negli attuali modelli della collezione Lexar: la Professional CFexpress Type B serie SILVER, la Professional CFexpress Type A e Type B serie GOLD e la Professional CFexpress Type B serie DIAMOND. Un crescendo di prestazioni che si fonda, nella velocissima CFexpress serie DIAMOND (disponibile in tagli di 128, 256 e 512 GB), sull’utilizzo dei protocolli PCIe Gen 3×2 e NVMe per velocità che raggiungono i 1.900 MB/s in lettura e i 1.700 MB/s in scrittura.

Valori che permettono ai videomaker di registrare filmati RAW fino alla risoluzione 8K con una velocità massima di scrittura sostenuta di 1.600 MB/s. Prestazioni che restano eccellenti anche nelle CFexpress Type A e Type B delle serie GOLD (fino 1.900 MB/s in lettura, fino a 1.500 MB/s in scrittura) e SILVER (fino 1.750 MB/s in lettura, fino a 1.300 MB/s in scrittura). Tutte e tre le serie sono utilizzabili nelle fotocamere dotate di slot per schede di memoria XQD purché i rispettivi produttori ne dichiarino la compatibilità.

I nuovi lettori Lexar

Catturati i video e le immagini, fotografi e videomaker potranno continuare a godere delle altissime prestazioni delle memory card CFexpress sfruttando i card reader dedicati che Lexar mette loro a disposizione.

Chi utilizza solo schede di memoria di questo tipo può optare per il Lexar Professional CFexpress Type B USB 3.2 Gen 2×2 Reader, un lettore compatibile con PC a Mac che sfrutta lo standard USB 3.2 per trasferire in pochi secondi grandi quantità di dati, o il Lexar CFexpress Type B USB-C Reader.

Chi invece alle memory card CFexpress abbina le schede SD ha a disposizione il Lexar Professional CFexpressTM Type B / SD USB 3.2 Gen 2 Reader che permette l’utilizzo contemporaneo di entrambi i tipi di memory card per trasferirne il contenuto alla propria postazione di lavoro. Un modo eccellente per garantirsi un flusso di lavoro flessibile occupando una sola porta USB.