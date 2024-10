MSSP: gli eroi della cybersecurity

In un contesto in cui le minacce informatiche si evolvono sempre più e le competenze in materia di cybersecurity scarseggiano, diventa necessario affidarsi ai Managed Security Service Provider o MSSP.

Nell’articolo che condividiamo oggi, Francesco Vigiani, Sales Account Manager di HiSolution, spiega proprio il ruolo fondamentale che possono rivestire gli MSSP nel proteggere le aziende dalle minacce informatiche odierne.

Cybersecurity aziendale: HiSolution e il valore di un MSSP

Negli ultimi anni, la sicurezza informatica è diventata una delle priorità strategiche per le aziende, riflettendo un panorama globale in cui le minacce digitali sono sempre più sofisticate e pervasive. Secondo l’ultimo rapporto del Clusit, nel 2023 l’Italia ha registrato un aumento significativo degli attacchi informatici gravi, con una crescita di oltre il 15% rispetto all’anno precedente. Questo trend non è isolato: i cyber-attacchi sono sempre più frequenti e mirati, e coinvolgono non solo grandi aziende, ma anche piccole e medie imprese, che spesso si trovano impreparate ad affrontare minacce complesse.

Le tecniche di attacco si evolvono costantemente, e spaziano dal ransomware al phishing fino agli attacchi DDoS e alle compromissioni della supply chain. Il Clusit evidenzia come i settori più colpiti siano quello manifatturiero, la sanità, i servizi finanziari e le infrastrutture critiche, che rappresentano bersagli particolarmente sensibili per i cybercriminali. La pandemia ha contribuito a esacerbare la situazione, accelerando la trasformazione digitale e ampliando le superfici di attacco, con la forte espansione del lavoro da remoto e l’adozione di strumenti digitali poco sicuri.

Le sfide della cybersecurity aziendale

Uno dei principali problemi per le aziende è la scarsità di competenze interne in cybersecurity. La complessità delle minacce richiede tecnologie avanzate e personale specializzato, ma molte organizzazioni faticano a trovare risorse adeguate e a tenere il passo con l’evoluzione delle minacce. Inoltre, i budget per la sicurezza informatica sono spesso insufficienti: sebbene ci sia un aumento degli investimenti, molte aziende sottovalutano ancora il rischio informatico, considerandolo un costo eccessivo rispetto ai benefici. Questo approccio può avere conseguenze devastanti, tra cui perdite finanziarie e danni reputazionali, oltre a possibili sanzioni legate a normative come il GDPR, la NIS2 e il futuro Cyber Resilience Act, che impongono misure di sicurezza adeguate.

Il ruolo dei Managed Security Service Provider

Per affrontare queste sfide, una soluzione sempre più adottata dalle aziende è quella di affidarsi a Managed Security Service Provider (MSSP), fornitori di servizi di sicurezza gestiti che offrono una vasta gamma di soluzioni, tra cui il monitoraggio continuo delle reti e la gestione delle vulnerabilità. Gli MSSP possono fornire alle aziende risorse specializzate, strumenti avanzati e capacità di monitoraggio 24/7, soprattutto attraverso l’implementazione di Security Operation Center (SOC), centri operativi che monitorano, rilevano e rispondono agli incidenti cyber in tempo reale. Avvalersi di un SOC gestito da un MSSP significa poter contare su un team di esperti che utilizza tecnologie avanzate di rilevamento delle minacce, come sistemi di intrusion detection, machine learning e intelligenza artificiale per identificare attività anomale e attacchi in corso. Questo approccio proattivo è fondamentale in un contesto in cui il tempo di risposta è spesso critico: bloccare un attacco nei suoi stadi iniziali può fare la differenza tra una minaccia contenuta e una violazione devastante.

I vantaggi di un SOC gestito da MSSP

Affidarsi a un MSSP dotato di un SOC interno comporta diversi vantaggi che rendono questa soluzione ideale per le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni:

Monitoraggio continuo : un SOC gestito da un MSSP garantisce un controllo costante sulle infrastrutture aziendali, 24/7, assicurando che ogni potenziale minaccia venga rilevata in tempo reale. Questo è particolarmente vantaggioso per le PMI, che non dispongono di risorse interne dedicate e che non possono permettersi di avere un team in-house operativo tutto il giorno.

: un SOC gestito da un MSSP garantisce un controllo costante sulle infrastrutture aziendali, 24/7, assicurando che ogni potenziale minaccia venga rilevata in tempo reale. Questo è particolarmente vantaggioso per le PMI, che non dispongono di risorse interne dedicate e che non possono permettersi di avere un team in-house operativo tutto il giorno. Accesso a competenze specialistiche : le aziende spesso faticano a trovare esperti in sicurezza informatica a causa della mancanza di talenti sul mercato. Gli MSSP colmano questa lacuna, mettendo a disposizione del cliente team altamente qualificati, che conoscono le minacce più recenti e dispongono di tecnologie all’avanguardia per affrontarle.

: le aziende spesso faticano a trovare esperti in sicurezza informatica a causa della mancanza di talenti sul mercato. Gli MSSP colmano questa lacuna, mettendo a disposizione del cliente team altamente qualificati, che conoscono le minacce più recenti e dispongono di tecnologie all’avanguardia per affrontarle. Riduzione dei costi: l’implementazione di un SOC interno richiede investimenti significativi in termini di tecnologia e personale. Esternalizzare questo servizio a un MSSP consente di abbattere i costi legati all’acquisto di strumenti di sicurezza avanzati e alla formazione continua del personale, permettendo all’azienda di concentrarsi sul proprio core business.

l’implementazione di un SOC interno richiede investimenti significativi in termini di tecnologia e personale. Esternalizzare questo servizio a un MSSP consente di abbattere i costi legati all’acquisto di strumenti di sicurezza avanzati e alla formazione continua del personale, permettendo all’azienda di concentrarsi sul proprio core business. Risposta rapida agli incidenti: uno degli aspetti più critici della sicurezza informatica è la capacità di reagire tempestivamente a un attacco. Un SOC gestito da un MSSP è in grado di avviare immediatamente le procedure di contenimento e mitigazione, riducendo il tempo di esposizione e limitando i danni.

uno degli aspetti più critici della sicurezza informatica è la capacità di reagire tempestivamente a un attacco. Un SOC gestito da un MSSP è in grado di avviare immediatamente le procedure di contenimento e mitigazione, riducendo il tempo di esposizione e limitando i danni. Conformità normativa: le normative italiane ed europee sulla protezione dei dati richiedono alle aziende di implementare misure di sicurezza adeguate. Un MSSP aiuta a garantire che le imprese siano conformi a tali regolamentazioni, fornendo report dettagliati e audit delle attività di sicurezza, e assistendo nella gestione delle procedure necessarie per evitare sanzioni.

In un contesto in cui le minacce informatiche sono in continua evoluzione e le competenze interne scarseggiano, affidare la sicurezza informatica a un MSSP rappresenta una scelta strategica per le aziende. Un approccio reattivo alla sicurezza non è più sufficiente; le imprese devono adottare una mentalità proattiva e sfruttare le competenze e le tecnologie avanzate offerte dai provider di sicurezza esterni per proteggere le proprie reti, dati e reputazione.

HiSolution, MSP specializzato in soluzioni tecnologiche in ambito fonia, Unified Communication & Collaboration, Networking, Security e soluzioni IT, è Platinum Partner di Sophos e dispone di un proprio SOC interno operativo 24/7/365. L’azienda ha ingegnerizzato e messo a fattor comune la tecnologia Sophos e i servizi gestiti HiSolution per creare HiDetect, una soluzione di cybersecurity as a service che integra funzioni di Managed Detection and Response (MDR), un SOC 24/7 con Incident Management, supporto alla correlazione di incident di sicurezza, ricerca della causa radice di un incident e audit periodici con esperti qualificati che garantiscono il miglioramento continuo della sicurezza e la serenità tecnologica aziendale.

Conclusioni

La collaborazione con un MSSP consente di trasformare la sicurezza informatica da voce di costo a elemento di valore aggiunto, migliorando la resilienza dell’azienda e riducendo il rischio di interruzioni operative o danni reputazionali causati da attacchi informatici. In definitiva, le imprese dovrebbero considerare il monitoraggio continuo e la gestione proattiva delle minacce come parte integrante della propria strategia di crescita e competitività nel mercato globale.

di Francesco Vigiani, Sales Account Manager di HiSolution