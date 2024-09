Idrotherm 2000 sceglie HiSolution per la gestione della sicurezza informatica

HiSolution, Managed Service Provider (MSP) specializzato in soluzioni tecnologiche in ambito VoIP, UCC, networking, security e IT, che eroga servizi end-to-end con supporto NOC al cliente, ha affiancato Idrotherm 2000, azienda leader nella produzione di tubazioni per il trasporto di acqua, gas idrogeno e telecomunicazioni, nel progetto di upgrade tecnologico e gestione della sicurezza informatica per tutte le sedi del gruppo.

Idrotherm 2000, con oltre 40 anni di attività nella produzione di tubazioni in materiali termoplastici, è un’azienda familiare attiva nella produzione di soluzioni innovative nella distribuzione di acqua e gas, nel trasporto di fluidi industriali, nelle telecomunicazioni, nell’irrigazione agricola, nel teleriscaldamento, nella geotermia e negli scarichi di qualsiasi tipo. Con oltre 130 dipendenti, Idrotherm 2000 raggiunge un fatturato di 132 milioni di euro e ha 3 stabilimenti produttivi distribuiti sul territorio italiano.

L’azienda è sempre stata molto aperta all’innovazione e ha sempre investito in tecnologia. Negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente il business e raddoppiare il proprio fatturato al punto di avere la necessità di trovare un partner a cui rivolgersi per esternalizzare le attività concernenti la sicurezza informatica.

Nello specifico, Idrotherm 2000 aveva la necessità di un servizio di gestione delle minacce completamente gestito e operativo 24/7 che comprendesse anche il rilevamento avanzato e la risposta agli incidenti, un’orchestrazione di sicurezza tra firewall, endpoint e rete per garantire massima copertura e protezione. Non solo servizio ma anche la garanzia di avere al proprio fianco un team dedicato di assistenza diretta per l’isolamento delle minacce e, non da meno, la possibilità di valorizzare gli investimenti fatti in precedenza per la sicurezza informatica.

Proprio perché l’azienda nel corso degli anni si era già dotata delle soluzioni di Sophos con cui ha instaurato un rapporto di fiducia ormai consolidato, alla richiesta di Idrotherm 2000 ha risposto HiSolution, Platinum Partner del vendor di cybersecurity, che ha formulato una proposta sartoriale alle richieste del cliente.

È stato dapprima attuato un upgrade tecnologico di tutti i servizi legati alla cybersecurity, seguito dalla sostituzione dei vecchi apparati con 6 nuovi firewall Sophos in tutte le sedi del cliente e dalla messa in opera del servizio gestito HiFirewall con il controllo proattivo.

Sono stati poi implementati HiDetect, il servizio gestito completo 24/7 che consente di rilevare e rispondere attivamente alle minacce informatiche e gestirle in meno di 38 minuti. Grazie a HiDetect, HiSolution funge da Security SPOC (Single Point of Contact) per Idrotherm 2000, garantendo un monitoraggio e una gestione proattiva su tutto il perimetro di sicurezza firewall, endpoint, mail, server e rete.

A completamento dell’offerta di servizi gestiti offerti, HiSolution ha proposto l’adozione di HiMobile, soluzione che semplifica la gestione​ e la sicurezza di lotti di device aziendali.​

L’implementazione delle soluzioni proposte ha consentito una prevenzione proattiva da tutte le minacce e la messa in sicurezza di server, reti ed endpoint di tutti i dispositivi in tutte le sedi in cui opera il cliente. Ha permesso inoltre la realizzazione di indagini costanti sulla causa delle minacce per prevenire possibili attacchi futuri, il monitoraggio e risposta 24/7 grazie alla collaborazione del team di HiSolution e la realizzazione di reportistica dettagliata sulle minacce.

“La nostra è un’azienda familiare che negli ultimi anni ha visto una forte crescita del business. Le sedi in cui operiamo sono interconnesse e con un’infrastruttura ibrida -, spiega Massimo Ceccarelli, CIO e Responsabile del miglioramento continuo di Idrotherm 2000. – Le soluzioni e i servizi proposti da HiSolution ci permettono un’orchestrazione della sicurezza a tutto tondo e questo ci consente di lavorare con serenità, e di concentrarci anche su altre attività a valore aggiunto per il nostro business”.

“Il progetto implementato con Idrotherm 2000 ci ha permesso di mettere a disposizione dell’azienda non solo il know how che ci contraddistingue, ma anche una serie di servizi gestiti volti a garantire la sicurezza e la continuità del business –, aggiunge Francesco Vigiani, Sales Account Manager di HiSolution. – Come sempre continueremo a lavorare per proporre al cliente soluzioni sempre aggiornate e all’avanguardia perché, come recita il nostro claim, ci piace “Essere responsabili della serenità tecnologica delle aziende”.