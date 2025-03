Netcomm Forum: da 20 anni con gli occhi puntati verso il futuro

Si rinnova l’appuntamento più atteso dal settore e-commerce e Digital Retail. Si terrà all’Allianz MiCo di Milano, il 15 e 16 aprile 2025, la ventesima edizione di Netcomm Forum. Con una crescita continua e un’evoluzione che segna il percorso del commercio digitale, Netcomm, Consorzio del Commercio Digitale Italiano e associazione di riferimento del settore e-commerce in Italia, con l’edizione del Forum intitolata “The Next 20 Years in 2 Days”, celebra i 20 anni di attività e offre uno sguardo ambizioso sulle tendenze e le innovazioni che definiranno il futuro del settore nei prossimi decenni.

Il commercio elettronico sta entrando nella sua fase di maturità, dove il consumo digitale è diventato un’attività quotidiana per milioni di italiani. In particolare, l’affermarsi dei pagamenti digitali ha reso il processo di acquisto più facile e sicuro, segnando un cambiamento radicale nelle abitudini di consumo. Quest’anno Netcomm Forum si propone di esplorare come tali dinamiche abbiano segnato gli ultimi 20 anni del commercio digitale e come si evolveranno nel prossimo futuro, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’integrazione delle tecnologie emergenti, come l’Intelligenza Artificiale, l’automazione e il Social Commerce.

Ospiti e relatori: annunciati i primi protagonisti delle plenarie

Con oltre 350 relatori, tra cui esperti internazionali e leader del settore, Netcomm Forum 2025 si preannuncia un’opportunità unica per approfondire tematiche decisive per il futuro dell’e-commerce. L’evento ospiterà figure istituzionali di primo piano ed esperti del settore, tra cui Luca Cassetti, Secretary General di Ecommerce Europe; Brando Benifei, membro del Parlamento Europeo, Coordinatore in Commissione Commercio Internazionale; Valentina Pontiggia, Direttrice Osservatori ECommerce B2c, Innovazione Digitale nel Retail e Digital & Sustainable; Andrea Colombo, CEO Cortilia Spa; Giovanna Paternoster, Global Head Of ECommerce & Digital Marketing di Max Mara Fashion Group; Cristophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia.

L’approfondimento su temi innovativi come la personalizzazione avanzata, la sicurezza dei dati e l’evoluzione del marketing digitale sarà al centro delle sessioni plenarie. Ma la ventesima edizione di Netcomm Forum non sarà solo un momento di riflessione e approfondimento, bensì un’opportunità per dare forma al futuro del commercio digitale: con uno spazio espositivo che si estende su oltre 35.000 metri quadrati, la manifestazione ospiterà più di 35.000 partecipanti e 380 espositori, tra cui i principali attori del settore, da Google, PayPal, Meta, Poste Italiane.

I temi e le novità della ventesima edizione di Netcomm Forum

Netcomm Forum 2025 affronterà in particolare le aree più innovative e cruciali per il futuro del settore. Tra i principali temi trattati ci saranno: l’Intelligenza Artificiale applicata al marketing e alla personalizzazione dell’esperienza cliente, le soluzioni per la gestione della sicurezza dei dati e la protezione delle transazioni online, nonché le ultime innovazioni nel campo dei pagamenti digitali, dal fintech alla blockchain. Grande attenzione sarà dedicata anche alle sfide della logistica e al futuro del lavoro nel digitale, con l’esplorazione di nuovi modelli di gestione delle risorse umane e delle competenze digitali. Inoltre, si discuterà delle opportunità globali per le imprese, con particolare riferimento ai mercati emergenti, e di come le aziende possano adattare le proprie strategie per espandersi a livello internazionale. Infine, la nuova edizione di Netcomm Forum presenterà nuove aree tematiche incentrate sul futuro e sulle opportunità nel mondo del digital commerce, tra cui l’HR Village, uno spazio dedicato all’incontro tra aziende e professionisti, con focus sulle competenze digitali e le opportunità di carriera nel settore; la Best Omnichannel Experience, una galleria che metterà in luce i casi di successo e le soluzioni per integrare il mondo online e offline; il Creativity Award, un premio che celebra l’innovazione nella comunicazione e nel marketing digitale, riconoscendo le migliori idee e campagne promozionali legate al Forum.

L’evento, organizzato con il supporto tecnico di TIG – The Innovation Group, offrirà anche 14 sale parallele dai 100 ai 300 posti dedicate ai Workshop, 2 sale dedicate a Netcomm Space e Academy con ben 20 sessioni di approfondimento, coprendo tutti gli aspetti cruciali del business digitale, dalla logistica all’intelligenza artificiale, dal marketing al digital advertising. Le iscrizioni sono aperte al sito ufficiale di Netcomm Forum 2025.

Dichiarazioni

“Netcomm Forum 2025 rappresenta un nuovo capitolo per il commercio digitale, un’occasione unica per guardare al futuro e costruire le basi dell’e-commerce dei prossimi decenni. Da 20 anni Netcomm svolge un ruolo fondamentale come facilitatore dell’evoluzione del settore, partecipando attivamente a tutti i momenti chiave che hanno segnato la crescita dell’e-commerce in Italia e in Europa. Abbiamo supportato le imprese per adattarsi e crescere in un mercato in continuo cambiamento, mettendo al centro innovazione, sostenibilità e tecnologia”, afferma Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, “Il nostro obiettivo è continuare a guidare questo processo di trasformazione con uno sguardo sempre rivolto al futuro, per rendere l’e-commerce sempre più personalizzato, sicuro e sostenibile. Netcomm Forum sarà il luogo ideale per approfondire i temi chiave del settore dando voce a esperti e istituzioni che contribuiranno a definire le nuove traiettorie”.