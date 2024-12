Netcomm compie 20 anni: le novità per il 2025

Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale italiano, si prepara a festeggiare i suoi vent’anni di attività annunciando tutti gli eventi e le iniziative previste per questo 2025 e dedicate al mondo della digital evolution del nostro Paese.

Gli eventi di Netcomm 2025

Torna Netcomm Forum, l’appuntamento di riferimento per il mondo digitale italiano, con la sua ventesima edizione dal titolo “The Next 20 Years in 2 Days”. L’evento si terrà il 15 e il 16 aprile 2025 a Milano, presso l’Allianz MiCo, all’interno di uno spazio espositivo che si estenderà su un piano unico di 35.000 metri quadrati. Per questa Augmented Edition sono attesi oltre 35 mila visitatori, che potranno esplorare le nuove aree dedicate allo sviluppo delle competenze digitali, all’incontro di domanda e offerta, ai professionisti del digitale di oggi e di domani.

In questa edizione speciale, che celebrerà i 20 anni di Netcomm e di Netcomm Forum, l’e-commerce e il digitale saranno esplorati come leve in grado di rivoluzionare sempre di più il commercio, favorendo la competitività e l’internazionalizzazione delle aziende e promuovendo le potenzialità del nostro territorio e del Made in Italy. Nel corso dell’evento, grazie a 300 espositori, più di 400 relatori e la presenza di 15 teatri dedicati alle sessioni Workshop, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire i temi dello sviluppo e nuove prospettive del commercio digitale italiano. Non mancheranno i progetti speciali pensati per questa nuova edizione dell’evento: dall’HR Village, uno spazio innovativo di incontro per professionisti e aziende; alla Best Omnichannel Experience, una galleria espositiva con i migliori casi e soluzioni nel Retail; fino al Creativity Award, il premio per la migliore creatività dedicata al Forum realizzata in qualsiasi canale e formato.

Il primo appuntamento del prossimo anno, il 28 gennaio, con Netcomm Focus Digital Marketing, darà il via al nuovo ciclo annuale dei Netcomm Focus, i convegni promossi da Netcomm e dedicati all’approfondimento dello scenario e-commerce e dell’innovazione digitale per le singole industry e i settori chiave dell’economia italiana. Sette eventi dedicati ai settori del Digital Marketing, Payment & Logistics, B2B Digital Commerce, Food & Grocery, Fashion & Beauty, Digital Export & Marketplace e Digital Health & Pharma, ciascuno dei quali rappresenta un’occasione di confronto tra le realtà più innovative della filiera digitale e degli specifici settori merceologici.

Studi e ricerche sul futuro del Digital Retail

Ad accompagnare tutte le attività del Consorzio, anche nel corso del 2025 saranno pubblicate numerose ricerche che analizzano i trend del settore e gli sviluppi dell’e-commerce. Netcomm ha avviato i lavori per una nuova edizione della ricerca Netcomm NetRetail 2025, l’Osservatorio di Netcomm che analizza il ruolo del digitale negli acquisti degli italiani. Anche quest’anno si conferma la declinazione di NetRetail in tre focus dedicati ai singoli settori di Fashion, Food e Health & Pharma, insieme a un nuovo approfondimento sul tema del Retail Media multicanale, ormai centrale per lo sviluppo di strategie di vendita personalizzate e innovative.

Nuove ricerche arricchiranno il 2025, per esplorare nel dettaglio le dinamiche emergenti del commercio digitale del presente e del futuro: dall’Osservatorio “Ruoli e Competenze nelle professioni dell’ecommerce e del digitale”, all’Osservatorio “Assortimenti, prezzi e out of stock H&P online” realizzato in collaborazione con Qberg, fino alla nuova edizione di NetRetail Books, che quest’anno sarà presentata in occasione del Salone del Libro 2025 e includerà un interessante approfondimento sulle abitudini di lettura e acquisto degli italiani residenti all’estero.