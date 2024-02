NSE 3000 di Cambium Networks rende più sicure le reti WAN

In questo articolo conosceremo le funzionalità avanzate del nuovo NSE 3000 di Cambium Networks e le sue modalità facilmente configurabili.

Buona lettura!

Il cuore delle funzionalità SD-WAN sono i controlli sullo stato di salute della rete. L’NSE 3000 di Cambium Networks può essere impostato per monitorare lo stato di salute dei collegamenti WAN configurando fino a 5 host di destinazione da sondare a intervalli periodici. Se l’NSE non riceve risposte per un certo numero di sonde, provvederà a instradare il traffico attraverso un link alternativo attivo e vi avviserà automaticamente.

L’NSE 3000 dispone di due porte WAN con collegamenti RJ45/SFP da 1 Gbps, che possono essere configurate in modo attivo-attivo o attivo-backup.

Ecco come funzionano le modalità dell’NSE 3000

Modalità di backup attivo. In questa modalità, c’è un collegamento WAN primario e un collegamento WAN di backup. Il collegamento primario è in genere un collegamento in fibra ottica da un ISP e il collegamento di backup è collegato a un modem 4G esterno via Ethernet. È possibile impostare un criterio per utilizzare sempre il collegamento WAN primario, e se il collegamento primario si guasta, l’NSE 3000 instrada automaticamente il traffico degli utenti attraverso il collegamento di backup.

Modalità attiva-attiva. In questa modalità, il traffico utente scorre attraverso entrambi i collegamenti WAN. Quando entrambi i collegamenti sono attivi, si hanno molte opzioni per utilizzarli in modo efficace. È possibile dividere i flussi dei client tra i collegamenti WAN impostando un rapporto di condivisione del traffico, che si basa in genere sulla capacità dei singoli collegamenti WAN ed è il metodo più semplice per suddividere il traffico. È possibile controllare facilmente le applicazioni o le categorie di applicazioni specifiche del collegamento WAN impostando le preferenze di flusso.

Le funzioni avanzate

Preferenze di flusso. Questa funzione consente di specificare una preferenza di collegamento WAN per gruppi di applicazioni o gruppi di utenti. Il motore DPI dell’NSE 3000 consente di inquadrare le regole in base alle applicazioni anziché ai soli indirizzi IP.

I gruppi di applicazioni consentono di raggruppare applicazioni simili. Ad esempio, è possibile creare un gruppo per il traffico vocale critico per l’azienda, ad esempio Zoom e MS Teams, ed è quindi possibile configurare una preferenza di collegamento WAN a bassa latenza per questo gruppo. Si possono anche raggruppare tutte le reti guest e impostare una preferenza per l’uso del collegamento con larghezza di banda inferiore.

Politiche di Failover. Questa funzione del nuovo NSE 3000 consente di impostare quali applicazioni bloccare su uno specifico collegamento WAN. Si applica quando è l’unico collegamento WAN attivo ed è molto utile quando un collegamento WAN di capacità inferiore subentra a causa di un guasto primario. In questi casi, è possibile bloccare determinate applicazioni o categorie di applicazioni sul collegamento, preservando la larghezza di banda per le applicazioni critiche per l’azienda.

Modellamento del traffico. Questa funzione consente di limitare la preziosa larghezza di banda WAN a gruppi di applicazioni o utenti. Si può usare per assicurarsi che il traffico business-critical abbia sempre una quota riservata della larghezza di banda.

Tutte queste funzionalità dell’NSE 3000permettono di fornire una rete resiliente e adattata alle esigenze specifiche di ogni business.