Cambium Networks promuove l’avanzata del fixed wireless 5G

Il provider di servizi a banda larga Wibernet di Città del Capo, in Sudafrica, sta fornendo connessioni a 200 Mbps agli abbonati business e residenziali grazie all’implementazione della tecnologia fixed wireless 5G cnWave, sviluppata da Cambium Networks, che utilizza le bande di frequenza a 26-28 GHz. Wibernet è stata la prima a lanciare commercialmente la tecnologia cnWave in Africa.



Grazie alla capacità di implementazione rapida di cnWave, Wibernet è stata in grado di installare più torri in poche settimane e ora sta conquistando nuovi clienti a banda larga offrendo pacchetti da 200 Mbps e 50 Mbps. L’attività di Wibernet è aumentata e i clienti sono entusiasti dei servizi a velocità più elevata.



“cnWave 5G Fixed ci ha assicurato un notevole vantaggio competitivo, offrendo via etere velocità simili alla fibra ottica”, ha dichiarato Russell Purdon, fondatore e proprietario di Wibernet. “I nostri ingegneri progettano la rete in modo che sia di altissimo livello, utilizzando infrastrutture wireless e in fibra ottica di classe carrier che rivaleggiano anche con i più grandi ISP di successo in circolazione”.



Le soluzioni cnWave 5G Fixed si basano su un’interfaccia radio ad alte prestazioni ottimizzata per il fixed wireless e il riutilizzo delle frequenze. Il sistema utilizza anche la tecnologia cnMedusa Massive MU-MIMO di Cambium Networks, che migliora la capacità del settore combinando un array di antenne beamforming intelligenti con catene multiple di trasmissione e ricezione RF, moltiplicando la capacità disponibile e consentendo a più clienti di utilizzare contemporaneamente lo spettro.



La soluzione 5G Fixed di Cambium è composta da due elementi principali:



– cnWave 5G Fixed Base Transceiver Station (BTS) – Fornisce più di 2 Gbps e sfrutta la tecnologia cnMedusa MU-MIMO e il protocollo 5GNR. La BTS è costruita su un’architettura radio software defined (SDR) per consentire un’evoluzione e un miglioramento continui.



– cnWave 5G Fixed Customer Premise Equipment (CPE) – Fornisce oltre 300 Mbps di throughput aggregato utilizzando il protocollo 5G NR e l’architettura SDR.